Вчені назвали найефективнішу вакцину від штаму "Дельта": дає найвищий захист

Дослідження вивчало вплив трьох вакцин: Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson. Вакцина американської компанії Moderna показала найбільшу ефективність проти штаму коронавірусу "Дельта".

Дослідники проаналізували ефективність всіх трьох вакцин проти коронавірусу серед осіб старше 18 років і з'ясували, що саме Moderna знижує ризик госпіталізації та потрапляння в невідкладну допомогу.

Госпіталізація при коронавірусі штаму "Дельта"

Moderna знижує ризик на 95%

Pfizer - на 80%

Johnson & Johnson — на 60%

Потрапляння до відділення невідкладної допомоги:

Moderna - знижує ризик на 92%

Pfizer - на 77%

Johnson & Johnson — на 65%

Як зазначив віцепрезидент Інституту Регенштрайфа по даним та аналітиці, автор дослідження Шон Гренніс, вакцини на цей момент залишаються найефективнішим засобом у запобіганні госпіталізації та потрапляння в відділення невідкладної допомоги навіть при наявності коронавірусу штаму "Дельта".

Крім того, автори дослідження відзначили, що для людей старше 75 років ефективність цих трьох вакцин трохи нижче.

"Попри на відмінності ефективності, вакцини все ще забезпечують набагато більший захист, ніж відсутність вакцини. Хоча випадки зараження дійсно трапляються, дані показують, що симптоми менш серйозні. Переважна більшість госпіталізацій і смертей від COVID-19 як і раніше припадає на не щеплених людей",- підкреслив Гренніс.