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Вчені назвали найефективнішу вакцину від штаму "Дельта": дає найвищий захист

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Понеділок 13 вересня 2021 18:07
Вчені назвали найефективнішу вакцину від штаму "Дельта": дає найвищий захист Фото: Вчені назвали найефективнішу вакцину від штаму Дельта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вчені провели дослідження трьох вакцин від коронавірусу і з'ясували, яка з них найкраще захищає від тяжкого перебігу хвороби при зараженні коронавірусом штаму "Дельта".

Результати дослідження вчені з Інституту Регенштрайфа розмістили на сайті свого інституту.

Дослідження вивчало вплив трьох вакцин: Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson. Вакцина американської компанії Moderna показала найбільшу ефективність проти штаму коронавірусу "Дельта".

Дослідники проаналізували ефективність всіх трьох вакцин проти коронавірусу серед осіб старше 18 років і з'ясували, що саме Moderna знижує ризик госпіталізації та потрапляння в невідкладну допомогу.

Госпіталізація при коронавірусі штаму "Дельта"

  • Moderna знижує ризик на 95%
  • Pfizer - на 80%
  • Johnson & Johnson — на 60%

Потрапляння до відділення невідкладної допомоги:

  • Moderna - знижує ризик на 92%
  • Pfizer - на 77%
  • Johnson & Johnson — на 65%

Як зазначив віцепрезидент Інституту Регенштрайфа по даним та аналітиці, автор дослідження Шон Гренніс, вакцини на цей момент залишаються найефективнішим засобом у запобіганні госпіталізації та потрапляння в відділення невідкладної допомоги навіть при наявності коронавірусу штаму "Дельта".

Крім того, автори дослідження відзначили, що для людей старше 75 років ефективність цих трьох вакцин трохи нижче.

"Попри на відмінності ефективності, вакцини все ще забезпечують набагато більший захист, ніж відсутність вакцини. Хоча випадки зараження дійсно трапляються, дані показують, що симптоми менш серйозні. Переважна більшість госпіталізацій і смертей від COVID-19 як і раніше припадає на не щеплених людей",- підкреслив Гренніс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, на який день після вакцинації більша ймовірність підчепити COVID-19.

А також ми повідомляли про те, що лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

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Вакцина від коронавірусу Вакцина
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