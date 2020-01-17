Вчені назвали п'ять ранніх симптомів раку, які ігноруються

Онкологічні захворювання зазвичай діагностуються в Україні вже на пізніх стадіях. Діагностика та лікування досить складні та мають шанс на успіх лише в тому випадку, якщо виявити захворювання на ранніх стадіях.

Вчені назвали п'ять важливих симптомів, які вказують на те, що в організмі людини почала розвиватися небезпечна хвороба. Найчастіше ці симптоми ігноруються і виправдовуються якимось іншими нездужаннями. Список найбільш ранніх симптомів раку склали вчені-онкологи з Великобританії.

Медики відзначають, що самим серйозним чинником ризику розвитку онкології є вік, тому, що рак на 60% діагностують у людей старше 65 років. Будь-який збій в роботі організму не варто списувати на вік і це причина для походу до лікаря.

Проблеми шлунково-кишкового тракту. Якщо у людини ніколи не було проблем зі шлунком і раптово з'явилися запори або розлади, то такий симптом може вказувати на пухлину в товстій кишці. Тільки точна діагностика допоможе її знайти.

Звичайний кашель. Якщо кашель розвинувся після простудного захворювання або є наслідком хронічного захворювання легенів, то це не обов'язково тривожний сигнал. А от кашель, який триває понад два тижні без видимих на те причин – вже привід для консультації з лікарем.

Печія. Якщо таке явище виникає час від часу, то приводу для страху немає. Але якщо печія починає мучити часто або регулярно після їди, то це може свідчити про проблеми з горлом або гортанню.

Шкірний свербіж і зміна родимок. Постійний свербіж шкіри та зміна родимок на тілі людини може сигналізувати про рак печінки, яєчників, легенів або злоякісної меланоми.

Кров у калових масах і збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми можуть вказувати на прояв лімфоми.