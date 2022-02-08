Вчені назвали простий спосіб активності: знизить стрес, допоможе схуднути і поліпшить роботу серця

Ще у 2019 році ВООЗ опублікувала результати дослідження, які доводять, що танці мають величезний вплив на фізичне і психічне здоров'я людини. Танці задіють величезну кількість м'язів і відділів мозку і сильно відрізняються від звичайного навантаження в спортзалі або на тренажерах.

Танці корисні для серцево-судинної системи

Як показують дослідження, уроки вальсу значно поліпшили стан людей з проблемами серцево-судинної системи. І результати перевершили навіть ті, які показали люди після їзди на велосипеді або занять на біговій доріжці.

Танці допомагають схуднути

За даними Journal of Physiological Anthropology, за останні 40 років кількість людей з проблемами ожиріння зросла втричі. Але виявляється, регулярні заняття танцями дуже ефективні в зниженні маси тіла і такі вправи рівнозначні заняттям в тренажерному залі.

Танці знижують стрес і рівень депресії

Ще один бич XXI століття - депресія. Кожна десята людина у віці старше 40 років страждає від депресії. Третина з них - це жінки. А серед людей старше 65 років депресія зустрічається в три рази частіше.

Але виявилося, що групові заняття танцями здатні знизити прояви психічних розладів в рази.

Хронічний стрес призводить до інших захворювань - ожиріння, діабету і хвороб серця. Але танець з партнером під веселу музику може мати сильний терапевтичний вплив.

Танці покращують пам'ять

Регулярні заняття танцями можуть не тільки поліпшити пам'ять, але і запобігти розвитку деменції. Вчені пояснюють, що танці не дають розвиватися змінами в гіпокампі відділі мозку, який відповідає за пам'ять. Саме гіпокамп з віком зменшується в об'ємі й це призводить до порушень пам'яті та деменції.

Танці покращують рівновагу

Виявилося, що танці допомагають поліпшити рівновагу у літніх людей. Ці вправи вимагають великої кількості швидких рухів і підтримки гарної постави. А за даними дослідження з Journal of Aging and Physical Activity, це допомагає краще контролювати своє тіло.

Танці дають більше енергії

Дослідження показують, що танцювальна програма значно покращила фізичну працездатність і підвищила рівень енергії.

Танці допомагають спілкуванню

Соціальні зв'язки дуже важливі для психічного, а відповідно – фізичного здоров'я. Походи в танцювальні класи або клуб за інтересами – прекрасна можливість знайти нових друзів і повноцінно спілкуватися з іншими людьми.

Що потрібно знати перед заняттями танцями