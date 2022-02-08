Вчені назвали простий спосіб активності: знизить стрес, допоможе схуднути і поліпшить роботу серця

Одним з найефективніших способів фізичної активності в повсякденному житті вчені називають танці. І тому - дуже багато причин.
Можна вибрати будь-який стиль і жанр, використовувати вправи в будь-який час і різної інтенсивності. Можна танцювати поодинці вдома, а можна знайти клуб за інтересами.
Чому танці вважають одним з найефективніших способів фізичної активності – читайте в матеріалі нижче.
Ще у 2019 році ВООЗ опублікувала результати дослідження, які доводять, що танці мають величезний вплив на фізичне і психічне здоров'я людини. Танці задіють величезну кількість м'язів і відділів мозку і сильно відрізняються від звичайного навантаження в спортзалі або на тренажерах.
Як показують дослідження, уроки вальсу значно поліпшили стан людей з проблемами серцево-судинної системи. І результати перевершили навіть ті, які показали люди після їзди на велосипеді або занять на біговій доріжці.
За даними Journal of Physiological Anthropology, за останні 40 років кількість людей з проблемами ожиріння зросла втричі. Але виявляється, регулярні заняття танцями дуже ефективні в зниженні маси тіла і такі вправи рівнозначні заняттям в тренажерному залі.
Ще один бич XXI століття - депресія. Кожна десята людина у віці старше 40 років страждає від депресії. Третина з них - це жінки. А серед людей старше 65 років депресія зустрічається в три рази частіше.
Але виявилося, що групові заняття танцями здатні знизити прояви психічних розладів в рази.
Хронічний стрес призводить до інших захворювань - ожиріння, діабету і хвороб серця. Але танець з партнером під веселу музику може мати сильний терапевтичний вплив.
Регулярні заняття танцями можуть не тільки поліпшити пам'ять, але і запобігти розвитку деменції. Вчені пояснюють, що танці не дають розвиватися змінами в гіпокампі відділі мозку, який відповідає за пам'ять. Саме гіпокамп з віком зменшується в об'ємі й це призводить до порушень пам'яті та деменції.
Виявилося, що танці допомагають поліпшити рівновагу у літніх людей. Ці вправи вимагають великої кількості швидких рухів і підтримки гарної постави. А за даними дослідження з Journal of Aging and Physical Activity, це допомагає краще контролювати своє тіло.
Дослідження показують, що танцювальна програма значно покращила фізичну працездатність і підвищила рівень енергії.
Соціальні зв'язки дуже важливі для психічного, а відповідно – фізичного здоров'я. Походи в танцювальні класи або клуб за інтересами – прекрасна можливість знайти нових друзів і повноцінно спілкуватися з іншими людьми.
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