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Вчені назвали ознаку у кишківнику, яка вказує про наявність хронічних захворювань

Автор: Тетяна Самарук

Вчені у кишківнику знайшли універсальну ознаку, яка вказує на запалення в організмі. Зокрема, вона може відповідати за розвиток псоріазу та раку шкіри.

Про це повідомляє EurekAlert.

Так, багаторічні дослідження показали, що у кишечнику присутній природний білок –фосфоліпаза A2. Він може провокувати вироблення молекул, які посилюють симптоми запалення в організмі

Вчені упродовж кількох років досліджували взаємодію фосфоліпазу A2 з мембраною клітин людини. Вони встановили, що білок мало взаємодіє із клітинами людини. До того ж він виявляє яскраву антибактеріальну активність.

Що показало дослідження

Зв'язуючись з мембранами бактерій та розщеплюючи їх, фосфоліпаза A2 провокує вироблення жирних кислот, які посилюють запалення в організмі.

Зокрема, в експериментах на моделях мишей фосфоліпаза A2 сприяла виробленню прозапальних ліпідів, які посилювали у гризунів тяжкість симптомів артриту.

Також дослідники виявили зв'язок фосфоліпази A2 з розвитком псоріазу, раку шкіри та іншими захворюваннями, для яких характерна запальна природа.

Вчені дійшли висновку, що блокування прозапальних ліпідів має скоротити симптоми системного запалення в організмі. Згодом вони планують провести клінічні дослідження за участю людей з артритом.

Окрім того, дисбаланс мікробіоти кишківника асоціюють з розвитком різних захворювань, а саме хвороби Альцгеймера та розсіяного склерозу.

Раніше ми повідомляли, що вчені з'ясували, що антибіотики можуть збільшити ризик раку товстої кишки, особливо у молодих.

Також ми писали, що вчені назвали найкращий вид хліба, який знижує ризик раку і ССЗ.

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