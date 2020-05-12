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Вчені назвали причину високої смертності від коронавірусу: проблема тільки одна

STYLERКоронавірус    12.05.2020 - 22:15
Вчені назвали причину високої смертності від коронавірусу: проблема тільки одна
Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, чому люди з хронічними захворюваннями частіше вмирають від COVID-19

Коронавірус в Україні та світі продовжує свій наступ. За даними на 12 травня в країні зафіксовано 16 023 випадки. За останню добу лікарі діагностували COVID-19 у 375 осіб. З початку пандемії в Україні від ускладнень померло 425 осіб.

Вчені провели нове дослідження і з'ясували, що висока смертність пацієнтів від коронавірусу пов'язана з різними запальними процесами в організмі. Як пише видання Daily Mail, найбільший відсоток летальних випадків серед пацієнтів літнього віку, через те, що вони найчастіше мають хронічні супутні захворювання.

Основні захворювання, які підвищують ризик смертельного результату, це:

  • Діабет 2-го типу
  • Хвороби серця
  • Хвороба Альцгеймера
  • Онкологічні захворювання

Як відзначають вчені, всі ці захворювання мають з коронавірусом одну загальну проблему – запалення.

"Запалення є ознакою природної реакції організму на інфекцію. Коли імунна система мобілізується, сплеск активності захисних клітин викликає побічні продукти, такі як жар і почервоніння шкіри або лихоманка, коли залучена вся система", - говориться в дослідженні.

Крім того, фахівці пояснили, що всі хронічні захворювання, а також ожиріння, викликають запалення в організмі людини. Люди із зайвою вагою мають більш високі рівні запальних молекул-месенджерів, які ще називають цитокінами. Саме вони заважають нормальним функціям клітин і порушують їх роботу. У людини з ожирінням ризик летального результату від коронавірусу підвищується в три рази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили більшу вразливість чоловіків перед коронавірусом.

Теги Новини України COVID-19Коронавірус
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