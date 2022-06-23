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Вчені назвали овочі, які збільшують ризик раку стравоходу вдвічі

Фото: деякі овочі можуть поставити під загрозу здоров'я (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Дослідники виявили деякі основні харчові фактори ризику розвитку раку стравоходу, серед яких солона їжа, продукти з високим вмістом цукру, деякі напої. Але також у фактори ризику входить і вживання певних овочів, при цьому загроза виникнення онкологічного захворювання збільшується вдвічі.

Згідно з дослідженням, опублікованому у Британському журналі раку, мариновані овочі можуть збільшити ризик розвитку раку стравоходу.

Науковці провели метааналіз спостережних досліджень цієї асоціації, щоб оцінити існуючі докази. Для цього вони вивчили дані PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodical і базу даних China National Knowledge. Всього в аналіз було включено 34 дослідження.

Більшість аналізів в підгрупах показали "статистично значущий" зв'язок між вживанням маринованих овочів і ризиком розвитку раку стравоходу, розповіли вчені.

"Наші результати свідчать про потенційне дворазове збільшення ризику раку стравоходу, пов'язаного зі споживанням маринованих овочів", - підсумували дослідники.

При цьому науковці додали, що необхідні подальші добре сплановані проспективні дослідження, "оскільки більшість даних було отримано з ретроспективних досліджень, а результати були сильно різнорідними".

Тут варто звернути увагу, що про загрозу виникнення раку стравоходу через продукти, консервовані за допомогою соління - такі, як мариновані овочі - повідомляли й у Всесвітньому фонді дослідження раку, передає Express.

За даними органу охорони здоров'я, солоні овочі також пов'язані з ризиком розвитку раку шлунка.

Які ознаки раку стравоходу

Є багато можливих симптомів раку стравоходу, але їх часом не просто виявити, тому важливо звернутися до медиків і провести необхідні аналізи. За даними NHS, ознаки можуть вплинути на ваше травлення, наприклад:

  • Проблеми з ковтанням (дисфагія)
  • Почуття або хвороба
  • Печія або кислотний рефлюкс
  • Симптоми розладу шлунка, такі як сильна відрижка.

Інші симптоми охоплюють:

  • Кашель, який не проходить
  • Хрипкий голос
  • Втрата апетиту або довільна втрата ваги
  • Відчуття втоми або відсутність енергії
  • Біль в горлі або в середині грудей, особливо при ковтанні.

Нагадаємо, раніше в МОЗ України розповіли, як працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях.

Додамо також, перед цим дослідники з'ясували, що деякі моделі харчування з упором на рослинну їжу можуть підвищувати ризик онкології.

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