Вчені назвали овочі, які збільшують ризик раку стравоходу вдвічі

Науковці провели метааналіз спостережних досліджень цієї асоціації, щоб оцінити існуючі докази. Для цього вони вивчили дані PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodical і базу даних China National Knowledge. Всього в аналіз було включено 34 дослідження.

Більшість аналізів в підгрупах показали "статистично значущий" зв'язок між вживанням маринованих овочів і ризиком розвитку раку стравоходу, розповіли вчені.

"Наші результати свідчать про потенційне дворазове збільшення ризику раку стравоходу, пов'язаного зі споживанням маринованих овочів", - підсумували дослідники.

При цьому науковці додали, що необхідні подальші добре сплановані проспективні дослідження, "оскільки більшість даних було отримано з ретроспективних досліджень, а результати були сильно різнорідними".

Тут варто звернути увагу, що про загрозу виникнення раку стравоходу через продукти, консервовані за допомогою соління - такі, як мариновані овочі - повідомляли й у Всесвітньому фонді дослідження раку, передає Express.

За даними органу охорони здоров'я, солоні овочі також пов'язані з ризиком розвитку раку шлунка.

Які ознаки раку стравоходу

Є багато можливих симптомів раку стравоходу, але їх часом не просто виявити, тому важливо звернутися до медиків і провести необхідні аналізи. За даними NHS, ознаки можуть вплинути на ваше травлення, наприклад:

Проблеми з ковтанням (дисфагія)

Почуття або хвороба

Печія або кислотний рефлюкс

Симптоми розладу шлунка, такі як сильна відрижка.

Інші симптоми охоплюють: