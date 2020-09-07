Вчені назвали небезпечні фрукти і овочі: містять багато хімікатів

Американські вчені провели дослідження, в якому визначили найбільш небезпечні для здоров'я людини фрукти і овочі через те, що вони містять пестициди і гербіциди.

За словами вчених, будь-який фрукт або овоч, не маркований як "органічний", містить ту чи іншу хімічну речовину, якою його обробляли. Про це повідомляє Lifehack.

І так ось список овочів і фруктів, які можуть бути небезпечними для здоров'я:

Яблука. Пестициди чіпляються за шкірку яблука і можуть абсорбуватися під нею. Тому ретельно мийте фрукти і очищайте їх перед їжею.

Селера. В середньому на кожній гроні селери можна знайти 64 хімікати, які важко змиваються

Солодкий болгарський перець. Комахи люблять ці солодкі хрусткі овочі, тому їх обробляють засобами від шкідників.

Персики. Якщо ви любите персики, вибирайте консервовані, а не свіжі. Цей соковитий фрукт знаходяться прямо за селерою за рівнем токсинів.

Полуниця. Полуниця - найбільш хімічно активна культура в Каліфорнії, а ті фрукти, які вирощуються в Південній Америці, можуть містити ще більше пестицидів, оскільки в країнах обмеження не настільки суворі.

Нектарин. Ці родичі персиків так само покриті хімічними речовинами, і в них ще тонкіша шкіра, щоб вбирати їх.

Виноград. Один виноград може дати позитивний результат на 15 різних хімічних речовин.

Шпинат. Шпинат так сильно люблять комахи, що звичайні фермери повинні обливати його хімічними канцерогенними речовинами, щоб уберегтися від шкідників.

Салат латук. Салат і капуста забруднені великою кількістю хімікатів.

Груші. Як і яблука, ці плоди постійно обприскують, щоб позбавитися від кліщів, попелиці, яєць молі і безлічі інших комах.

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