Вчені назвали новий небезпечний штам коронавірусу: і це не Дельта

Імунолог Владислав Жемчугов повідомив, що новий штам більш стійкий і пристосований і незабаром буде витісняти попередні. Він в першу чергу загрожуватиме тим людям, які ще не хворіли і не вакциновані.

"Він змінюється, підлаштовується під зовнішні умови, що змінюються. Новий штам - як нова конструкція. Він більш пристосований, стійкий, заразний, більш здатний поширюватися по світу. Тому він буде швидше заражати тих, хто ще не перехворів і не вакцинувався. Нова конструкція дає цьому коронавірусу перевагу в розмноженні. Він починає поширюватися і витісняти попередні. Думаю, що "лямбда" поступово витіснить "дельту", - розповів медик.

Лікарі відзначають, що на сьогоднішній день не встановлено, як новий штам буде впливати на тяжкість хвороби.

Симптоми нового штаму

Фахівці також перерахували симптоми мутації: висока температура, безперервний кашель, а також втрата або зміна нюху і смаку.