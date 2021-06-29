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Вчені назвали новий небезпечний штам коронавірусу: і це не Дельта

Автор: Людмила Жукова

У світі почав циркулювати новий і небезпечний штам Лямбда. Він вже зафіксований в таких країнах, як Перу, Чилі, Еквадор, Аргентина і Великобританія.

Про це повідомляє Radio1.news.

Імунолог Владислав Жемчугов повідомив, що новий штам більш стійкий і пристосований і незабаром буде витісняти попередні. Він в першу чергу загрожуватиме тим людям, які ще не хворіли і не вакциновані.

"Він змінюється, підлаштовується під зовнішні умови, що змінюються. Новий штам - як нова конструкція. Він більш пристосований, стійкий, заразний, більш здатний поширюватися по світу. Тому він буде швидше заражати тих, хто ще не перехворів і не вакцинувався. Нова конструкція дає цьому коронавірусу перевагу в розмноженні. Він починає поширюватися і витісняти попередні. Думаю, що "лямбда" поступово витіснить "дельту", - розповів медик.

Лікарі відзначають, що на сьогоднішній день не встановлено, як новий штам буде впливати на тяжкість хвороби.

Симптоми нового штаму

Фахівці також перерахували симптоми мутації: висока температура, безперервний кашель, а також втрата або зміна нюху і смаку.

Нагадаємо, що індійський штам коронавірусу викликає у дітей небезпечний синдром.

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Коронавірус