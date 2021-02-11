Вчені назвали нові симптоми коронавірусу

Британські вчені розповіли про ряд симптомів, які часто виникають у заражених коронавірусною інфекцією. При цьому вони назвали нові симптоми, про які раніше не повідомлялося.

У додаток до "класичних" симптомів - втрати нюху і смаку, лихоманці і постійному кашлю - з'явився цілий ряд інших нових симптомів, включаючи озноб, втрату апетиту, головний біль та біль у м'язах.

Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. У той час як озноб був пов'язаний з позитивним результатом тесту у всіх віках:

головні болі були зареєстровані у дітей у віці 5-17 років;

втрата апетиту - у 18-54 і 55+ років;

м'язові болі - у людей у віці 18-54 років;

Інфіковані діти у віці 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту у порівнянні з дорослими.

Вчені також зазначили, що 60% інфікованих не відчували ніяких симптомів хвороби протягом тижня перед здачею тесту.