Вчені назвали нові симптоми коронавірусу

Британські вчені розповіли про ряд симптомів, які часто виникають у заражених коронавірусною інфекцією. При цьому вони назвали нові симптоми, про які раніше не повідомлялося.
Про нові симптоми COVID-19 повідомили вчені з Імперського коледжу Лондона.
У додаток до "класичних" симптомів - втрати нюху і смаку, лихоманці і постійному кашлю - з'явився цілий ряд інших нових симптомів, включаючи озноб, втрату апетиту, головний біль та біль у м'язах.
Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. У той час як озноб був пов'язаний з позитивним результатом тесту у всіх віках:
Вчені також зазначили, що 60% інфікованих не відчували ніяких симптомів хвороби протягом тижня перед здачею тесту.
Нагадаємо, вчені пояснили, чому можна повторно заразитися COVID-19. За їх словами, повторне зараження загрожує людям з ослабленим імунітетом після першої хвороби, яка протікала у важкій формі. Також це може статися через залишки інфекції в організмі.
Раніше лікарі розповіли, як проявляється постковідний синдром.