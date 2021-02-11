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Вчені назвали нові симптоми коронавірусу

Автор: Роман Мирончук

Британські вчені розповіли про ряд симптомів, які часто виникають у заражених коронавірусною інфекцією. При цьому вони назвали нові симптоми, про які раніше не повідомлялося.

Про нові симптоми COVID-19 повідомили вчені з Імперського коледжу Лондона.

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У додаток до "класичних" симптомів - втрати нюху і смаку, лихоманці і постійному кашлю - з'явився цілий ряд інших нових симптомів, включаючи озноб, втрату апетиту, головний біль та біль у м'язах.

Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. У той час як озноб був пов'язаний з позитивним результатом тесту у всіх віках:

  • головні болі були зареєстровані у дітей у віці 5-17 років;
  • втрата апетиту - у 18-54 і 55+ років;
  • м'язові болі - у людей у віці 18-54 років;
  • Інфіковані діти у віці 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту у порівнянні з дорослими.

Вчені також зазначили, що 60% інфікованих не відчували ніяких симптомів хвороби протягом тижня перед здачею тесту.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому можна повторно заразитися COVID-19. За їх словами, повторне зараження загрожує людям з ослабленим імунітетом після першої хвороби, яка протікала у важкій формі. Також це може статися через залишки інфекції в організмі.

Раніше лікарі розповіли, як проявляється постковідний синдром.

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