ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчені назвали нові симптоми коронавірусу

Новость на русском → Британія, Четвер 11 лютого 2021 07:16
Вчені назвали нові симптоми коронавірусу Коронавірус може викликати нові симптоми (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Британські вчені розповіли про ряд симптомів, які часто виникають у заражених коронавірусною інфекцією. При цьому вони назвали нові симптоми, про які раніше не повідомлялося.

Про нові симптоми COVID-19 повідомили вчені з Імперського коледжу Лондона.

У додаток до "класичних" симптомів - втрати нюху і смаку, лихоманці і постійному кашлю - з'явився цілий ряд інших нових симптомів, включаючи озноб, втрату апетиту, головний біль та біль у м'язах.

Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. У той час як озноб був пов'язаний з позитивним результатом тесту у всіх віках:

  • головні болі були зареєстровані у дітей у віці 5-17 років;
  • втрата апетиту - у 18-54 і 55+ років;
  • м'язові болі - у людей у віці 18-54 років;
  • Інфіковані діти у віці 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту у порівнянні з дорослими.

Вчені також зазначили, що 60% інфікованих не відчували ніяких симптомів хвороби протягом тижня перед здачею тесту.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому можна повторно заразитися COVID-19. За їх словами, повторне зараження загрожує людям з ослабленим імунітетом після першої хвороби, яка протікала у важкій формі. Також це може статися через залишки інфекції в організмі.

Раніше лікарі розповіли, як проявляється постковідний синдром.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя здоровье Коронавірус
LITE
Думала – таких не існує: вагітна наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману
Думала – таких не існує: вагітна наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману