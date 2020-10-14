Вчені назвали нові симптоми коронавірусу: з'являються не у всіх

Основні симптоми коронавірусу відомі вже практично всім. Це висока температура, сильний кашель, втрата смаку і запаху. Однак є симптоми, які проявляються не у всіх, але вони також можуть сигналізувати про те, що людина заразилася COVID-19.

Вчені з Королівського коледжу в Лондоні заявили, що симптоми коронавірусу можуть відрізнятися у дорослих і дітей. Основними симптомами є сильна втома, біль у горлі, втрата апетиту і жар. Однак, як пише видання The Sun, є й інші симптоми, які з'являються не всіх.

Випадання волосся. Як стверджують деякі пацієнти, після перенесеного коронавірусу у них почали сильно випадати волосся. Лікарі це пов'язують не тільки з самою хворобою, але і з тим, що людина переживає дуже сильний стрес.

Замішання. Марення і сильне замішання також можуть стати ознаками коронавірусу. Пацієнти скаржилися, що відчули такий стан після зараження. Як показують дослідження, у 36% пацієнтів з COVID-19 в Китаї були присутні такі симптоми.

Кон'юнктивіт. Очі людини – це ще одне місце, через яке коронавірус може потрапити в організм. Сльози можуть тільки прискорити поширення інфекції і як показало дослідження Медичної школи Університету Джона Хопкінса, на цей симптом скаржилися багато пацієнтів.

Розлад шлунка. Болі в животі при підвищеній температурі та кашлі стали також одним з найбільш відомих ознак COVID-19 ще навесні 2020 року. Як кажуть фахівці, у людини часто виникають проблеми з травленням при коронавірусі.

Шкірні висипання. Висипання незрозумілого походження вражає близько 9% пацієнтів з коронавірусом. Найчастіше висипання з'являються на пальцях рук чи ніг. Висип частіше зустрічається у дітей. У 21% пацієнтів висипка була єдиною ознакою інфікування, а хвороба була підтверджена за допомогою тесту.

Головний біль. Такий біль супроводжує пацієнтів з коронавірусом в 62% випадків. Зазвичай разом з головним болем у хворих спостерігалися й інші симптоми. Як показують дослідження Імперського коледжу Лондона, головний біль був наслідком стресу, емоційних розладів, мігрені, підвищення артеріального тиску або тривоги.

Втрата слуху. Цей симптом з'являється у людей, які вже перенесли коронавірус і знаходяться в стадії видужання. Також пацієнти розповідали про те, що у них шум у вухах або інші порушення слуху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський заявив, що не всі люди схильні до зараження коронавірусом.

А також ми розповідали про те, що зараження COVID-19 та грипу одночасно може призвести до смерті.