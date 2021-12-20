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Вчені назвали нетиповий симптом, за яким можна зрозуміти, що у вас "Омікрон"

Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли про новий нетиповий симптом штаму коронавірусу "Омікрон", який вже виявили в Україні.

Про це пише Тһе Guardian.

Вчені дослідницької групи ZOE Covid Study говорять, що симптом під назвою "мозковий туман" може вказати, що пацієнт захворів саме штамом Омікрон.

"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане домінуючим штамом.

У МОЗ дали рекомендації, як уберегтися від зараження Омікроном та іншими штамами COVID:

  1. Якнайшвидше пройти курс вакцинації.
  2. Пам'ятати про заходи профілактики (маски, соціальна дистанція, провітрювання, чистота рук і так далі).
  3. При можливості проводити зустрічі, святкові заходи на відкритому повітрі.
  4. Утриматися від подорожей, якщо ви в групі ризику.
  5. Отримувати інформацію з надійних джерел, не вірити фейкам.

Відзначимо, що початковою відмінністю штаму було те, що пацієнти скаржилися на сильну втому. При цьому втрата нюху і смаку не спостерігалася.

Раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про головну проблему України в боротьбі з інфекційними хворобами.

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Омикрон