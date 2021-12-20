Вчені назвали нетиповий симптом, за яким можна зрозуміти, що у вас "Омікрон"

Вчені розповіли про новий нетиповий симптом штаму коронавірусу "Омікрон", який вже виявили в Україні.
Про це пише Тһе Guardian.
Вчені дослідницької групи ZOE Covid Study говорять, що симптом під назвою "мозковий туман" може вказати, що пацієнт захворів саме штамом Омікрон.
"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.
Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане домінуючим штамом.
У МОЗ дали рекомендації, як уберегтися від зараження Омікроном та іншими штамами COVID:
Відзначимо, що початковою відмінністю штаму було те, що пацієнти скаржилися на сильну втому. При цьому втрата нюху і смаку не спостерігалася.
Раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про головну проблему України в боротьбі з інфекційними хворобами.