Вчені назвали справжні масштаби пандемії коронавіруса

Коронавірус в Україні зафіксований вже в 1 462 осіб. При цьому всі усьому світі налічується понад 1,3 мільйона заражених. Це офіційні дані, але експерти з Німеччини запевняють, що уряди занижують реальні цифри інфікованих, тому вони розробили свій метод підрахунку.

Вчені Геттінгенського університету заявили, що для виявлення дійсного числа захворілих вони використовували оцінку смертності від коронавіруса і середній час від зараження до летального результату. Відповідне дослідження опубліковане в журналі The Lancet.

Експерти прийшли до висновку, що на кінець березня у світі було виявлено всього 6% від справжнього числа хворих COVID-19. При цьому недостатня і відкладена діагностика пояснює, чому в деяких країнах число жертв настільки велике, а реальні цифри пандемії занижені.

За словами експертів, у Німеччині виявлено всього 15,6% хворих, в Італії - 3,5%, Іспанії - 1,7%, США - 1,6%, Великобританії - 1,2% від загального числа заражених в країні.

Вчені вважають, що справжня кількість інфікованих в США налічує більше 10 мільйонів чоловік, в Іспанії - понад 5 млн, Італії - близько 3 млн, Великобританії - близько 2 млн.

Нагадаємо, що у Житомирі грубо порушують карантин, оскільки працюють ринки і причащають людей в церкві.