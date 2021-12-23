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Вчені назвали напої, що подвоюють ризик раку кишечника: їх п'ють мільйони

Автор: Роман Мирончук

Хоча рак може вразити будь-яку людину в будь-який момент, вчені довели, що конкретні рішення щодо способу життя впливають на ризик розвитку захворювання. Недавнє дослідження пов'язує цукровмісні напої з підвищеним ризиком раку кишечника.

Про це повідомляє видання Express.

Вживання двох або більше цукровмісних напоїв на день у дорослому віці було пов'язано з подвоєнням ризику раку кишечника у жінок у віці до 50 років.

Вчені визнали, що, враховуючи, що більшість учасників дослідження були білими жінками, результати можуть бути непридатними для чоловіків або інших расових/етнічних груп.

Результати дослідження показали, що кожна щоденна порція цукровмісних напоїв була пов'язана з підвищенням ризику розвитку раку на 16%, а в підлітковому віці - до 32%.

Згідно з Британським медичним журналом (BMJ), цукрові напої, такі як безалкогольні напої, напої з фруктовими ароматизаторами, спортивні та енергетичні напої, становлять левову частку вживання цукру в США.

При цьому 12% населення п'є більше трьох порцій (кожна по 236 мілілітрів) таких напоїв щодня.

Крім того, цукровмісні напої також викликають швидке підвищення рівня глюкози в крові і секреції інсуліну, що в довгостроковій перспективі може викликати резистентність до інсуліну, запалення, ожиріння і діабет 2 типу.

Нові дані також показують, що фруктоза може порушити бар'єрну функцію кишечника та збільшити проникність кишечника, що може сприяти розвитку раку.

Нагадаємо, лікарі назвали симптом раку, який спостерігається у 23% пацієнтів.

Ми також писали про те, що у зірки оскароносного фільму "Паразити" виявили рак.

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