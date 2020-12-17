Вчені назвали місця, де особливо високий ризик зараження на COVID-19

Вчені з'ясували, що у вузьких приміщеннях, таких як коридори, значно збільшується ризик зараження на коронавірус через велике розсіювання крапель від кашлю або чхання хворої людини, що при швидкій ходьбі створює шлейф вірусних частинок довжиною до 6 метрів.

Дослідники з Китайської академії наук зауважують, що в зону особливого ризику потрапляють діти. Про це пише журнал Physics of Fluids.

Річ у тому, що мікрокраплі з дихальних шляхів заражених утворюються навколо і нижче рівня їх талії через 2 секунди після кашлю і зависають приблизно в 1 метр від підлоги. Це вказує на те, що діти, які йдуть позаду інфікованого, піддаються вищому ризику передачі, ніж дорослі.

"Поширення вірусних крапель відіграє ключову роль у передачі COVID-19", - зазначають автори дослідження, які використовували комп'ютерне моделювання.

Так, для "моделі" використовували параметри середнього чоловіка зростом 180 см і шириною плечей 45 см, а швидкість руху становила 1,5 м/с. Після кашлю мікрокраплі з частинками вірусу в повітрі з'являються по боках його тіла і позаду, поступово опускаючись вниз і затримуючись на рівні талії хворого.

Вчені наголошують, що були виявлені два різні типи дисперсії крапель, що займають істотно різні області забруднення.

Вчені розповіли про вплив розмірів приміщення на розсіювання крапель від кашлю зараженого на COVID-19 (фото: aip.scitation.org)

Перший: хмара крапель може відокремитися від людини й опинитися у віддаленні від неї, зависнувши в просторі.

Другий: така хмара може витягнутися від тіла зараженого, ніби "хвіст".

Вчені розповіли про високий ризик зараження на COVID-19 у коридорах (фото: aip.scitation.org)

"Для першого сценарію концентрація крапель через 5 секунд після кашлю має бути набагато вища, ніж для іншого. Це створює велику проблему при визначенні безпечної соціальної дистанції у вузьких коридорах, де людина може вдихнути мікрокраплі з вірусними частинками, навіть якщо заражений знаходиться далеко попереду", - говорять учені.

Було виявлено, що діапазон розсіювання крапель набагато більше в холодному і вологому середовищі, ніж у жарких і сухих умовах через різну швидкість випаровування.

Також дослідження продемонструвало, що носіння маски може ефективно знизити ризик зараження через поширення вірусних крапель.

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