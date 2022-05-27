Вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять та запобігає деменції

Як журавлина впливає на організм

Британські вчені проаналізували вплив чашки цієї ягоди на день на людей віком від 50 до 80 років. Дослідження пов’язано навіть з побоюваннями, що з роками кількість випадків деменції зросте.

Ліків від деменції немає, тому важливо шукати способи знижувати ризики розвитку захворювання та полегшити його перебіг. Експерти стежили за добровольцями протягом 12 тижнів, відстежуючи функції мозку, вміст холестерину у крові.

У дослідженні взяли участь 60 людей. Половина з них на щоденній основі з’їдала сублімований журавлинний порошок у кількості 100 г свіжого продукту. Інші задовольнялися плацебо.

Виявилося, що вживання ягоди сприяло покращенню пам’яті, нормалізації роботи нейронів та кров краще надходила до мозку. Також у першої групи знизилися показники поганого холестерину, що підвищує ризик атеросклерозу.

Вчені кажуть, що позитивний ефект був помітний лише через три місяці вживання журавлини.

У деяких випадках від вживання журавлини краще відмовитися. Її не варто їсти: