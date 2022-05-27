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Вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять та запобігає деменції

Користь журавлини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Журавлина має багато корисних властивостей і надає сприятливий вплив на здоров’я людини. Її можна включити до раціону, щоб покращити пам’ять та скорочення ризику розвитку деменції.

Про це повідомляє ScienceDaily.

Як журавлина впливає на організм

Британські вчені проаналізували вплив чашки цієї ягоди на день на людей віком від 50 до 80 років. Дослідження пов’язано навіть з побоюваннями, що з роками кількість випадків деменції зросте.

Ліків від деменції немає, тому важливо шукати способи знижувати ризики розвитку захворювання та полегшити його перебіг. Експерти стежили за добровольцями протягом 12 тижнів, відстежуючи функції мозку, вміст холестерину у крові.

У дослідженні взяли участь 60 людей. Половина з них на щоденній основі з’їдала сублімований журавлинний порошок у кількості 100 г свіжого продукту. Інші задовольнялися плацебо.

Виявилося, що вживання ягоди сприяло покращенню пам’яті, нормалізації роботи нейронів та кров краще надходила до мозку. Також у першої групи знизилися показники поганого холестерину, що підвищує ризик атеросклерозу.

Вчені кажуть, що позитивний ефект був помітний лише через три місяці вживання журавлини.

У деяких випадках від вживання журавлини краще відмовитися. Її не варто їсти:

  • При призначенні препаратів, які зменшують згортання крові (наприклад, варфарину). Ягода підсилює їх дію, що може призвести до підвищеної кровоточивості;
  • З продуктами, в яких містяться великі концентрації щавлевої кислоти (щавель, шпинат, томати, петрушка, буряк), оскільки журавлина підсилює виділення з сечею її солей (оксолатів). Це може сприяти утворенню каменів у пацієнтів, які страждають на сечокам'яну хворобу;
  • При гастритах з підвищеною секреторною активністю і загостреннях виразкової хвороби, що вражає не тільки шлунок, але і дванадцятипалу кишку;
  • Також не рекомендується застосовувати журавлину, якщо є індивідуальна непереносимість ягоди. Це може призвести до розвитку алергії.

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