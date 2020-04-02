Вчені назвали ключові симптоми COVID-19: не кашель і температура

Коронавірус COVID-19 проявляється незвичайними симптомами. Тому відразу можна не запідозрити наявність хвороби, яка, як відомо, відрізняється сухим кашлем і високою температурою. Що відомо про ключові симптоми хвороби - в матеріалі Styler.

Так, вчені королівського коледжу Лондона прийшли до висновку, що головними симптомами, за якими можна запідозрити коронавірус, є втрата смаку і нюху.

До такого висновку вчені прийшли після того, як у період з 24 по 29 березня опитали через спеціальний додаток COVID Symptom Tracker 1702 пацієнта. І 59% з них поскаржилися на втрату нюху та смаку. І хоча у 18% опитаних коронавірус в результаті не підтвердився, вчені зробили висновок, що ці перші симптоми COVID-19 можна назвати ключовими.

Тим не менш, підвищена температура тіла, постійний кашель залишаються одними з основних ознак коронавіруса. Також можуть проявлятися втома, шлункові розлади і діарея, втрата апетиту.

Тим часом кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон, а померлих - більше 50 тисяч. Подолало хворобу понад 200 тисяч людей у всьому світі.

Раніше українські лікарі також вказали на втрату нюху, як один з перших симптомів коронавіруса, який з'являється ще до кашлю і температури.

Нагадаємо, що у МОЗ України назвали головну групу ризику серед українців. Саме люди з таким діагнозом найбільш уразливі до ускладнень COVID-19.