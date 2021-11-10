Вчені назвали фрукт, який може вдвічі знизити ризик виникнення інсульту

Який фрукт знизить ризик інсульту

За словами вчених, серед подібних овочів та фруктів ефективними є груші. Зокрема, вони здатні нормалізувати артеріальний тиск і холестерин завдяки натуральній клітковині, відомій як пектин. Як відомо, це неперетравне харчове волокно, що утворює гелеутворювальну масу, яка збирає зі стінок кишківника токсичні речовини.

"Груші – хороше джерело клітковини та кількох корисних рослинних сполук включаючи катехін (антиоксиданти). Також він міститься в яблуках і какао, може допомогти знизити кров'яний тиск, поліпшити здоров'я кровоносних судин і запобігти утворенню тромбів", – йдеться у дослідників Рочестерського університету (США).

Груші зменшують ризик інсульту (freepik)

Окрім того, у 2011 році група дослідників припустила, що груші можуть захистити мозок від інсульту. Тому дослідники вивчили медичні карти понад 20 тисяч людей віком 40 років, і тоді ні в кого не було серцево-судинних захворювань.

Також, за десять років серед досліджуваних сталося 233 інсульти. Зазначається, що ті, хто регулярно їв груші, яблука, овочі з білою м'якоттю, на 52% були менше схильні до інсульту.

Фахівці прийшли до висновку, що ризик інсульту знижується на 9 відсотків із кожними 25 грамами білих фруктів та овочів, що споживаються на день.