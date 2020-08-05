Вчені назвали ще одну смертельно небезпечну дію нікотину

Вчені з'ясували, що один з найпоширеніших і летальних видів онкології - рак легенів - часто дає метастази в головний мозок. А вплив нікотину, причому в будь-якому вигляді, може сприяти цьому.

Нове дослідження було опубліковано в Journal of Experimental Medicine.

Відзначимо, що найчастіше причини, чому ракові пухлини починають метастазувати в той чи інший орган, залишаються невідомими. А при раку легенів метастази виявляються в мозку в 40%. В таких випадках пацієнт проживе близько шести місяців.

Дослідникам з Медичної школи Університету Уейк Форест (США) вдалося встановити, що попаданню метастазів (вторинних вогнищ) недрібноклітинного раку легенів у мозок сприяє саме нікотин.

Вчені вивчили дані 281 пацієнта з раком легенів. Виявилося, що у курців ця пухлина метастазує в мозок набагато частіше.

Вдалося з'ясувати й механізм дії нікотину, в результаті якого метастази проникають у головний мозок. Так, нікотин здатний потрапляти туди через гематоенцефалічний бар'єр і впливати на мікроглію - імунні клітини головного мозку. В результаті глія перестає відігравати захисну роль і починає сприяти раковому росту.

Раніше ми писали, які способи допоможуть самостійно виявити найпоширеніший вид раку.

Також фахівці назвали найшкідливіший фрукт, який провокує рак і безпліддя.