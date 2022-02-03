Вчені назвали дешевий продукт, який допоможе зменшити небезпечний жир на животі

Жир на животі може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, від діабету до серцевих захворювань. На відміну від більшої частини жиру у вашому тілі, вісцеральний жир захований глибоко всередині вашого живота.

Цей шкідливий жир становить близько однієї десятої всього жиру в організмі. Він також може виділяти білки і гормони, що викликають запалення.

Згідно з дослідженнями, існує дешевий продукт, який здатний зменшити цей небезпечний жир на животі - це імбир.

Дослідження показало, що порошок імбиру здатний зменшити вісцеральний жир. Спочатку це дослідження було спрямоване на вивчення того, чи можуть добавки з імбиром перешкоджати ожирінню.

Імбир (фото: pixabay.com)

Як проходило дослідження

У дослідженні брали участь миші, яким давали порошок імбиру, куплений в Сеулі в Кореї. Вчені приготували порошок імбиру, використовуючи метод екстракції гарячою водою під тиском.

Після того, як миші дотримувалися цієї дієти протягом семи тижнів, дослідження показало зниження вісцеральної жирової тканини, ожиріння та інших показників втрати ваги.

Імбир - це трав'яниста рослина тропічного походження, зазвичай використовується в якості спеції. Він наповнений фенольними сполуками, флавоноїдами і терпеноїдами, відомими своїм "оздоровчим ефектом".

Вчені також кажуть, що імбир проявляє протизапальну, антисептичну та антиоксидантну активність. Тепер же дослідження вказують на вплив імбиру на боротьбу з ожирінням.

Є ще одне дослідження, яке вивчає жироспалюючі ефекти імбиру. Але цього разу дослідження також включало випробування на людях.

Це говорить про те, що вживання імбиру може збільшити спалювання калорій і зменшити відчуття голоду, що пов'язано з втратою ваги.

Імбир також пов'язаний з позитивними змінами рівня холестерину, цукру в крові, артеріального тиску, запальних білків і здоров'я печінки.