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Вчені назвали дати закінчення пандемії COVID-19 в різних країнах

STYLERКоронавірус    24.05.2020 - 10:05
Вчені назвали дати закінчення пандемії COVID-19 в різних країнах
Коронавірус 2020 - коли закінчиться пандемія (фото: РБК-Україна)

Дослідники надали дані щодо COVID-19

Коронавірус, незважаючи на свої масштаби, вже сприймається простіше, ніж раніше. Пандемія буде тривати відносно недовго і, щоб переконати в цьому інших, науковці поділилися результами досліджень.

Пандемія COVID-19 у Великобританії може закінчитися восени, приблизно 30 вересня, в США трохи пізніше - 11 листопада. Про це повідомляє видання "Daily Mail".

Італія, за розрахунками вчених, може "одужати" ближче до 24 жовтня. Тим не менш, прогнози будуть невизначеними через складність вірусу, а також через певні обмеження та протоколи тестування, що існують у країні.

У США показники були визнані відносно стабільними. Що стосується Бразилії - це друга країна, яка найбільш постраждала від коронавірусу - там епідемію можуть переживати до кінця року.

"Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозах, небезпечний, тому що він може послабити нашу дисципліну і контроль та викликати поширення вірусу і інфекції, з цієї причини його слід уникати", - зазначили вчені.

Нагадаємо, що вчені вважають, що пандемія коронавірусу може тривати близько двох років, а під контроль її зможуть взяти після появи колективного імунітету у 2/3 населення Землі.

Раніше вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні. Згідно з дослідженнями вчених з Сінгапуру, різке зниження захворюваності очікується 19 травня, а кінець епідемії прогнозується до 8 червня.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Коронавірус
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