Вчені назвали COVID-вакцини, які втрачають ефективність після другої дози

Йдеться про препарати Pfizer і AstraZeneca, які і перевірялися дослідниками.

Під час експерименту були враховані дані понад 1,2 млн учасників. І як виявилося, реальний аналіз показує менший захист, ніж клінічні випробування.

Чому знижується ефективність вакцин, встановити не вдалося. Також невідомо, як з часом поводяться інші препарати - вони в дослідженні не брали участь.

"Імунітет, який формують дві дози вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca, починає слабшати протягом 6 місяців", - кажуть вчені.

Наскільки знижується ефективність вакцин?

Pfizer ефективна на 88% через місяць після отримання другої дози. А через 5-6 місяців захист знижується до 74%

AstraZeneca через місяць забезпечить 77% захист від коронавірусу, але через 4-5 місяців вона ефективна вже на 67%.

Це важливо!

Вакцинація від коронавірусу не дає стовідсоткової гарантії, що ви не заразитеся інфекцією. Але повністю щеплені люди переносять хворобу значно легше.