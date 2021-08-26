Вчені назвали COVID-вакцини, які втрачають ефективність після другої дози

Вчені провели дослідження двох вакцин від коронавірусу і з'ясували, що вони втрачають свою ефективність протягом шести місяців після введення другої дози.
Про це пише theguardian.
Йдеться про препарати Pfizer і AstraZeneca, які і перевірялися дослідниками.
Під час експерименту були враховані дані понад 1,2 млн учасників. І як виявилося, реальний аналіз показує менший захист, ніж клінічні випробування.
Чому знижується ефективність вакцин, встановити не вдалося. Також невідомо, як з часом поводяться інші препарати - вони в дослідженні не брали участь.
"Імунітет, який формують дві дози вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca, починає слабшати протягом 6 місяців", - кажуть вчені.
Pfizer ефективна на 88% через місяць після отримання другої дози. А через 5-6 місяців захист знижується до 74%
AstraZeneca через місяць забезпечить 77% захист від коронавірусу, але через 4-5 місяців вона ефективна вже на 67%.
Вакцинація від коронавірусу не дає стовідсоткової гарантії, що ви не заразитеся інфекцією. Але повністю щеплені люди переносять хворобу значно легше.
Раніше ми писали, що медики назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, які отримали одну дозу і нещеплених.
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