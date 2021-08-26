RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вчені назвали COVID-вакцини, які втрачають ефективність після другої дози

Автор: Світлана Мащенко

Вчені провели дослідження двох вакцин від коронавірусу і з'ясували, що вони втрачають свою ефективність протягом шести місяців після введення другої дози.

Про це пише theguardian.

Йдеться про препарати Pfizer і AstraZeneca, які і перевірялися дослідниками.

Під час експерименту були враховані дані понад 1,2 млн учасників. І як виявилося, реальний аналіз показує менший захист, ніж клінічні випробування.

Чому знижується ефективність вакцин, встановити не вдалося. Також невідомо, як з часом поводяться інші препарати - вони в дослідженні не брали участь.

"Імунітет, який формують дві дози вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca, починає слабшати протягом 6 місяців", - кажуть вчені.

Наскільки знижується ефективність вакцин?

Pfizer ефективна на 88% через місяць після отримання другої дози. А через 5-6 місяців захист знижується до 74%

AstraZeneca через місяць забезпечить 77% захист від коронавірусу, але через 4-5 місяців вона ефективна вже на 67%.

Це важливо!

Вакцинація від коронавірусу не дає стовідсоткової гарантії, що ви не заразитеся інфекцією. Але повністю щеплені люди переносять хворобу значно легше.

Раніше ми писали, що медики назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, які отримали одну дозу і нещеплених.

Також лікарі перерахували найбільш тривожні ознаки "побочок" від вакцинації, розповівши, коли потрібно терміново до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаКоронавірус