Вчені навчилися рятувати хворих COVID-19 від смерті через цитокіновий шторм

Коронавирус може викликати цитокіновий шторм у пацієнтів, що часто призводить до смерті. Дослідники розробили спеціалізовані білки, здатні боротися з надмірною імунною реакцією, що спостерігаються у деяких важких випадках COVID-19.

Це явище, при якому імунна система виробляє надмірну кількість імунних клітин, що секретують білки-месенджери, відомі як цитокіни. Надлишок цитокінів може призвести до запалення в легенях, яке у важких випадках може призвести до смерті. Про це пише Newsweek.

Цитокіновий шторм спостерігаються при різних вірусних і бактеріальних інфекціях, включаючи гепатит і ВІЛ, а також у пацієнтів, які отримують певні види лікування, такі як терапія CAR-T, яка використовується для знищення ракових клітин.

Група вчених з Массачусетського технологічного інституту вважає, що розроблені ними білки можуть послаблювати надлишкові рівні цитокінів, тим самим пом'якшуючи найгірші наслідки шторму. Дослідження опубліковане в журналі Quarterly Review of Biophysics.

Білки схожі за структурою і діють аналогічно іншим білкам, відомим як антитіла, що виробляються нашою імунною системою для захисту від сторонніх речовин, таких як бактерії, віруси і токсини.

"Ідея полягає в тому, що (білки) можуть вводитися в організм і зв'язуватися з надлишком цитокінів, що виробляються цитокіновим штормом, видаляючи зайві цитокіни і послаблюючи симптоми інфекції", - розповів старший автор дослідження Руї Цин.

Білки, які розробили Цин та його колеги, зв'язуються із цитокінами, які стимулюють запалення та інші імунні реакції в організмі. У цьому сенсі спеціально розроблені білки імітують інші білки, які вже присутні в організмі, відомі як рецептори цитокінів. В цілому, команда розробила білки, що імітують шість різних типів рецепторів цитокінів.

В лабораторних експериментах науковці виявили, що їх спеціалізовані білки здатні зв'язуватися з цитокінами з такою ж силою, що і ті, які природним чином містяться в організмі.

Важливо зазначити, що необхідні додаткові дослідження з використанням моделей тварин і клітин людини, щоб отримати більш чітку картину ефективності цього підходу. Тим не менш, вчені сподіваються, що їх білки зможуть швидко вбирати надлишкові цитокіни під час "шторму", викликаного коронавірусом.

"Коли (білки) зв'язуються з надлишковими цитокінами, вони можуть інгібувати надмірну взаємодія цитокінів із клітинами-мішенями, тим самим зменшуючи пошкодження і токсичність органів", - пишуть автори дослідження.

Вчені почали розробку своїх білків у квітні 2019 року, до початку пандемії COVID-19. Але коли на початку цього року стали з'являтися докази того, що інфекція нового коронавіруса може викликати цитокіновий шторм у деяких пацієнтів, вони зрозуміли, що їх дослідження можуть бути корисні при лікуванні небезпечної інфекції.

"Як виявилося, наше дослідження, розпочате в квітні 2019 року, має пряме відношення до лікування пацієнтів, інфікованих COVID-19", - йдеться у заяві старшого автора статті Шугуан Чжан.

Вчений додав, що дослідження, засновані на цікавості, часто призводять до готовності, що є ключем до запобігання майбутнього лиха.

Як повідомлялося раніше, американські вчені з'ясували, для кого коронавірус найбільш небезпечний.