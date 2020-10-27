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Знайдено спосіб визначати пацієнтів з найбільшим ризиком померти від COVID-19

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус вражає легені, а потім серце пацієнта

Вченим вдалося знайти маркер, який визначає людей з підвищеним ризиком померти від коронавірусу. Новим способом поділилися дослідники Медичного коледжу Weill Cornell, що в Нью-Йорку.

Про досягнення вчених розповідається у статті Journal of the American College of Cardiology.

Мова йде про пошкодження правої частини серця пацієнтів, яким поставлений діагноз COVID-19.

У рамках дослідження була проведена ехокардіографія 510 пацієнтам. Їх середній вік - 64 роки, і дві третини з них - чоловіки.

Виявилося, що 35% групи мали дилатацію правого шлуночка (збільшення обсягу камери серця без зміни товщини серцевої стінки). 15% досліджуваних страждали дисфункцією шлуночка - він скорочувався набагато нижче норми.

І смертність серед пацієнтів з порушенням скорочень в правому шлуночку склала в середньому в 2,5 вище. А люди з дилатацією вмирають в 1,43 рази частіше.

Вчені пояснюють - це пов'язано з тим, що правий шлуночок нагнітає кров в легені для насичення киснем. Та запалення, що зачіпають нижні відділи респіраторної системи, безпосередньо впливають на роботу серця. Це пов'язано зі збільшенням опору кровотоку.

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Саме дисфункція правого шлуночка, на думку вчених, є найточнішим маркером для "передбачення" смерті від коронавірусу.

Раніше ми писали, що український інфекціоніст назвав найточніший метод діагностики коронавірусу.

Також ексзаступник міністра охорони здоров'я розповіла, що коронавірус залишиться з нами назавжди, і кожен рік будуть нові штами.

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