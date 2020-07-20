Вчені знайшли спосіб створення вакцини від усіх штамів грипу

Вчені створять вакцину від грипу (колаж РБК-Україна)

Вчені виявили нові маркери всередині вірусу грипу

Група вчених з Університету Кардіффа знайшла спосіб створення універсальної вакцини від грипу. Фахівці виявили нові маркери всередині вірусу грипу. Вони вперше показали, що "допоміжні" Т-клітини , які можуть пригнічувати вірусну функцію, були активовані, коли вступали з ними в контакт.

Як повідомляє MedicalXpress, вчені зробили відкриття про те, що внутрішні маркери практично не змінюються у різних штамів. Це означає, що вони можуть забезпечити потенційну нову мету для вакцини, яка може захистити від усіх форм грипу.

Справа в тому, що ці внутрішні білки однакові у різних штамів грипу, на відміну від зовнішніх білків, на які орієнтуються сучасні вакцини.

Це означає, що вакцини або методи лікування, спрямовані на ці внутрішні білки, можуть бути універсальними для поширених типів вірусу.

Вчені сподіваються, що в майбутньому це може полегшити необхідність створення сезонних вакцин на основі прогнозування того, які штами грипу можуть з'явитися в конкретному році.

Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово повідомляла, що до 650 тисяч випадків смерті від респіраторних захворювань у всьому світі щорічно пов'язані з сезонним грипом.

Як ми раніше писали, у МОЗ пояснили, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками.