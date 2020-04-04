Вчені знайшли спосіб знизити смертність від коронавируса: дослідження

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в світі став причиною смерті більш ніж 58 тисяч осіб

Коронавірус у світі привів до пандемії з підтвердженням більш ніж 1,1 мільйона випадків захворювання. При цьому смертність від інфекції в більшості випадків спостерігається у тих, хто має серйозні хронічні захворювання. Вчені розповіли, що знизити смертність від COVID-19 можна при правильному паралельному лікуванні від хронічних хвороб.

Американським вченим вдалося знайти зв'язок між найпоширенішим хронічним захворюванням серед груп ризику - гіпертонією - і коронавірусом. Якщо точніше, то вчені визначили взаємозв'язок деяких ліків проти гіпертонії та погіршення самопочуття заражених на коронавірус, які страждають від цього захворювання. Про це йдеться в дослідженні Nature.

"Інгібітори АПФ і блокатори ангіотензинових рецепторів (БРА), які призначають мільйонам пацієнтів у всьому світі, теоретично можуть підвищити ризик інфікування SARS-CoV-2 і більш важким COVID-19 внаслідок ролі ACE2 в якості посередника. Хоча інгібітори АПФ і БРА безпосередньо не впливають на активність ACE2, дослідження на експериментальних моделях тварин показали, що ці агенти можуть підвищувати експресію й активність ACE2 в тканини серця і нирок. Це викликало стурбованість з приводу потенційної підвищеної сприйнятливості пацієнтів, які отримують ці препарати при захворюванні COVID-19", - йдеться в дослідженні.

Вчені додали, що доказів негативного впливу саме ACE2 немає, але багато фактів вказують на патогенну роль системи ренін-ангіотензин.

"Механізми, що лежать в основі передбачуваного зв'язку між тяжкістю COVID-19 і гіпертонією, не ясні, але деякі докази вказують на патогенну роль системи ренін-ангіотензин, оскільки вона безпосередньо пов'язана як з вірусною передачею, так і з гіпертонією", - додали в дослідженні.

Згідно з дослідженням, при прийомі препаратів з інгібіторами АПФ і блокаторами ангіотензинових рецепторів (БРА) ризик заразитися може бути вище. Отже, замінивши препарати з АПФ або БРА, можна знизити ризики смертності серед груп ризику. Але вчені поки не давали рекомендацій щодо того, які препарати варто приймати під час захворювання на коронавірус при гіпертензії.

Раніше українські лікарі також вказали на втрату нюху, як один з перших симптомів коронавіруса, який з'являється ще до кашлю і температури.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я України назвали головну групу ризику серед українців. Саме люди з таким діагнозом найбільш уразливі до ускладнень COVID-19.