Вчені знайшли спецію, яка може побороти коронавірус: є в кожному будинку

Вчені з Індії прийшли до висновку, що чорний перець може боротися з коронавірусом. Річ у тім, що в складі цієї спеції є пиперин. Ця речовина здатна блокувати дію частин коронавірусу SARS-CoV-2, відповідальних за розмноження і проникнення в організм людини. Про це сказано в статті на сайті університету.

Вчені провели досліди і вивчили взаємодію 30 спецій з вірусом і методом комп'ютерного моделювання з'ясували, що всі вони в тій чи іншій мірі зв'язуються з білком S і головною протеази (вона відповідає за розмноження вірусу), проте активніше всіх веде себе пиперин. Це речовина в перці відповідає за гострий смак і аромат спеції.

Кількість пиперина в різних видах перцю залежить від походження. Пряність із Шрі-Ланки містить 15% цієї речовини, а з В'єтнаму, Індії і Малайзії — 2-7%. Крім того, пиперин досить нестабільний і може втрачати свої властивості при окислювальних процесах (наприклад, при контакті з киснем). Тому в покупному молотому перці його може не вистачати. Це дослідження індійських учених є тільки гіпотезою, її необхідно підтвердити реальними експериментами.

Лікарі сходяться на думці, що пекучі прянощі в принципі мають властивість посилювати імунітет. Це пов'язано з тим, що вони активізують захисні функції організму. Тому спеції гарні в профілактиці простудних захворювань.

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