Вчені знайшли причину постковідного синдрому: хто в групі ризику

Вчені з'ясували причину по якій виникає так званий постковідний синдром (Long COVID). Йому схильна частина пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу і тривати наслідки можуть до одного року.
Про це повідомляє BBC.
Так, згідно з результатами дослідження, проведеного Імперським коледжем Лондона, в крові у пацієнтів, що страждають тривалими наслідками коронавірусу, виявили так звані аутоантитіла.
Антитіла виробляються нашим організмом, як захисна реакція в разі повторного вторгнення патогена. Але в деяких випадках відбувається збій і імунна система починає виробляти "помилкові" антитіла, які атакують здорові клітини людини.
Зазвичай таке буває при аутоімунних хворобах - ревматоїдному артриті, червоному вовчаку і так далі. Тепер же вчені з'ясували, що подібний механізм може запускатися після перенесення коронавірусу.
Long COVID трапляється у 10-20% людей, коли після перенесення хвороби залишаються деякі симптоми, а також приєднуються нові. Проявлятися він може від декількох тижнів до року.
Найпоширеніші симптоми "постковіду" включають:
Раніше український лікар розповіла, що деякі люди страждають наслідками коронавірусу ще протягом декількох місяців. Вона назвала способи, як впоратися з "тривалим ковідом".
Нагадаємо, що за минулу добу, 12 липня, в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусу.
На 13 липня з початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози -1 215 284 особи.