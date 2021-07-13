Вчені знайшли причину постковідного синдрому: хто в групі ризику

Хто схильний до Long COVIDу

Так, згідно з результатами дослідження, проведеного Імперським коледжем Лондона, в крові у пацієнтів, що страждають тривалими наслідками коронавірусу, виявили так звані аутоантитіла.

Антитіла виробляються нашим організмом, як захисна реакція в разі повторного вторгнення патогена. Але в деяких випадках відбувається збій і імунна система починає виробляти "помилкові" антитіла, які атакують здорові клітини людини.

Зазвичай таке буває при аутоімунних хворобах - ревматоїдному артриті, червоному вовчаку і так далі. Тепер же вчені з'ясували, що подібний механізм може запускатися після перенесення коронавірусу.

Постковідний синдром і його симптоми

Long COVID трапляється у 10-20% людей, коли після перенесення хвороби залишаються деякі симптоми, а також приєднуються нові. Проявлятися він може від декількох тижнів до року.

Найпоширеніші симптоми "постковіду" включають: