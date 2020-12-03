Вчені знайшли препарат, що блокує передачу COVID-19 за добу

Новий противірусний препарат MK-4482/EIDD-2801 або молнупіравір повністю пригнічує передачу коронавірусу протягом 24 годин.

Таких висновків дійшли дослідники з Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія у США, передає MedicalХpress.

Група вчених під керівництвом доктора Річарда Племпера спочатку виявила, що цей засіб ефективний проти вірусів грипу.

"Це перша демонстрація перорального препарату для швидкого блокування передачі SARS-CoV-2", - сказав Племпер і додав, що MK-4482/EIDD-2801 здатний "змінити правила гри".

Зазначається, що поки не стане доступна масова вакцинація від COVID-19, використання цього препарату для переривання поширення вірусу стане першорядним у боротьбі з епідемією і пом'якшенні катастрофічних наслідків пандемії.

Оскільки препарат можна приймати перорально, лікування може бути розпочато на ранній стадії, що потенційно дає три переваги:

перешкоджає прогресуванню хвороби у пацієнтів до важкого стану,

скорочує інфекційну фазу, щоб полегшити емоційні та соціально-економічні наслідки тривалої ізоляції пацієнтів,

дозволить швидко заглушити спалахи інфекції на місцях.

"Ми раніше зазначили, що MK-4482/EIDD-2801 має широкий спектр активності проти респіраторних РНК-вірусів і що пероральне лікування інфікованих тварин цим препаратом знижує кількість виділених вірусних частинок на кілька порядків, різко знижуючи передачу. Ці властивості зробили MK-4482/EIDD-2801 потужним кандидатом для фармакологічного контролю COVID-19", - заявив професор Племпер.

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Microbiology, команда вченого перепрофілювала молнупіравір проти SARS-CoV-2 і використовувала модель тхора, щоб перевірити вплив препарату на зупинку поширення вірусу.

"Ми вважаємо, що тхори є відповідною моделлю передачі, тому що вони легко поширюють SARS-CoV-2, але в більшості випадків не розвивають серйозне захворювання, яке дуже схоже на поширення SARS-CoV-2 у молодих людей", - сказав науковий співробітник в групі Племпера і співавтор дослідження доктор Роберт Кокс.

Дослідники заразили тхорів SARS-CoV-2 і почали лікування MK-4482/EIDD-2801, коли тварини почали виділяти вірус з носа.

"Коли ми помістили цих інфікованих, а потім лікували вихідних тварин з необробленими контактними тхорами в одній клітці, жоден з тих, хто контактував, не заразився", - сказав докторант лабораторії Племпера і співавтор дослідження Йозеф Вольф.

Також зауважується, що всі контакти тхорів-джерел, які отримували плацебо, були інфіковані.

Якщо ці засновані на тхорах дані поширюються на людей, пацієнти з COVID-19, які отримували препарат, можуть стати неінфекційними протягом доби після початку лікування, йдеться в матеріалі.

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