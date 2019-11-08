Новий штам ВІЛ: вчені зробили важливу заяву

Вчені виявили новий штам вірусу ВІЛ, який є частиною версії імунодефіциту ВІЛ-1 групи M і того ж сімейства вірусних підтипів. Американські дослідники з Університету Міссурі (Канзас-Сіті) заявили, що це перший новий штам, ідентифікований з часу розробки принципів класифікації підтипів у 2000 році - 19 років тому. Про це передає телеканал CNN.

Для визначення новому штаму присвоїли літеру L.

Як заявив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі, сучасні методи лікування ВІЛ ефективні проти цього та інших штамів.

За словами співавтора звіту і головного науковця в Abbott Мері Роджерс, були перевірені понад 60% світового запасу крові, і доводилося шукати нові штами і відстежувати відомі, щоб "точно визначити його, де б він не знаходився у світі".

Раніше інші два випадки виявлення даного штаму були в Конго в 1983 та 1990 роках. Роджерс розповіла, що ті два штами були "дуже незвичайними і не відповідали іншим". Усього ж для заяви про те, що мова йде про новий підтип, потрібно три випадки, які були виявлені незалежно. І от у 2001 році в рамках дослідження, спрямованого на запобігання передачі вірусу від матері дитині, був знайдений третій зразок - теж у Конго. Для впевненості, що у всіх трьох випадках був один штам, вчені перевірили весь геном (в той час не було технології, щоб визначити, чи це новий підтип).

Вчені виявили новий штам ВІЛ (Ілюстративне фото: УНІАН)

Тому вчені з Abbott Laboratories і Університету Міссурі розробили нові методики для вивчення і картування зразка 2001 року. Роджерс сказала, що це "як пошук голки в копиці сіна", а потім "витягання голки за допомогою магніту".

Зазначимо, що науковці закликали не панікувати, адже кількість заражених цим вірусом невелика.

Виявлення нового штаму дає більш повну карту того, як розвивається ВІЛ.

Вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) є ретровірус з роду лентивірусів, який викликає поволі прогресуюче захворювання - ВІЛ-інфекцію.

Він вражає клітини імунної системи, що мають на своїй поверхні рецептори CD4: Т-хелпери, моноцити, макрофаги, клітини Лангерганса, дендритні клітини, клітини мікроглії. В результаті робота імунної системи пригнічується і розвивається синдром набутого імунного дефіциту - СНІД.

Якщо немає лікарського втручання, то опортуністичні захворювання викликають смерть пацієнта в середньому через 9-11 років після зараження. Однак при антиретровірусній терапії тривалість життя може бути продовжено до 70-80 років.

В 2019 році вчені заявили про розробку вакцини, здатної "навчити" імунну систему організму руйнувати оболонку вірусу.

Навесні цього року в США представили дві нові розробки, які допоможуть у лікуванні ВІЛ. Вони дають можливість виявити вірус, який ховається в імунній системі, та знищити його. Дослідження показало, що імунотерапія може рятувати від ВІЛ назавжди. Так, вчені спроектували антиген, який допомагає знайти прихований вірус у клітинах і знищити його.