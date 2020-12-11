Вчені знайшли нові симптоми COVID-19 у дітей: один з них - "полуничний язик"

У дітей виявили нові симптоми коронавірусу. Вчені кажуть, що такі ознаки нетипові для дорослих пацієнтів з COVID-19. Мова йде про набряк очей, почервонілі щоки, а також так званий "полуничний язик", коли запалюються сосочки язика.

Так, за інформацією видання Express, до такого висновку дійшли вчені з США, які провели дослідження в некомерційному академічному медичному центрі Клініка Мейо.

Вчені вивчали дані дітей з COVID-19, страждаючих мультисистемним запальним синдромом (MIS-C) з запаленням серця, легенів, кровоносних судин, нирок, травної системи, мозку, шкіри або очей.

Фахівці прийшли до висновку, що коронавірус може викликати у дітей запалення шкірно-слизових поверхонь. Зокрема, набряк очей, почервонілі щоки і "полуничний язик".

Зазначимо, що медики виявили "клінічний збіг" між хворобою Кавасакі (запалення кровоносних судин, який виникає у деяких дітей на тлі COVID-19) та нововиявленим запальним синдромом.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу (на 11 грудня) зафіксували 13 514 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч осіб. З початку пандемії заразилися вже 872 228 осіб, померли 14 755 (+285), одужали - 480 348.

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