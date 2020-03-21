Вчені знайшли нову стратегію перемоги над коронавірусом: вже врятувала місто

На коронавірус станом на 21 березня хворіють понад 210 тисяч осіб, при цьому летальних випадків зафіксовано понад 10 тисяч. Вчені Падуйського університету запропонували тестувати всіх жителів міста на коронавірус і з допомогою своєчасного виявлення позбулися COVID-19.

Місто Во являє собою невеликий муніципалітет в провінції Падуя в італійському регіоні Венето. 22 лютого в місті Во померла перша в Італії жертва епідемії коронавіруса. Тому влада міста стала шукати рішення по ліквідації можливої епідемії. Вчені з Падуйського запропонували протестувати всі 3,4 тисячі жителів на коронавірус, в тому числі безсимптомних. Мета - вивчити природну історію вірусу, динаміку передачі та категорії ризику.

З початку досліджень 6 березня було зафіксовано 88 випадків зараження, у половини з яких коронавірусна хвороба перебігала безсимптомно.

"Якби ці люди не були виявлені, вони, ймовірно, несвідомо заражали б інших жителів", - зазначили дослідники.

Усіх інфікованих - разом з людьми, з якими вони контактували, - відправили на карантин. Через десять днів провели наступний етап - число інфікованих зменшилася до семи. Зараз вже кілька днів поспіль немає ніяких нових випадків захворювання.

"Ми змогли стримати спалах тут, тому що ми виявили та усунули "підводні" інфекції та ізолювали їх носіїв. Власне, в цьому і полягає відмінність",- говорить учасник проєкту Андреа Кришанти, експерт з інфекційних захворювань в Імперському коледжі Лондона.

Вчені також зазначили, що кількість інфікованих, які переносили захворювання безсимптомно, дуже велике.

"Відсоток безсимптомно інфікованих людей в популяції дуже високий. Ізоляція цих безсимптомних інфікованих необхідна для того, щоб мати можливість контролювати поширення вірусу, і мінімізувати ускладнення захворювання", - написав Серджіо Романьяно, професор клінічної імунології Флорентійського університету, в листі до влади за результатами дослідження.

В Італії є багато експертів і мерів, які наполягають на проведенні масових тестів в країні - в тому числі у безсимптомних осіб.

Проте є і скептики. Массімо Галле, професор інфекційних хвороб в університеті Мілана (Ломбардія) і завідувач інфекційного відділення міланської лікарні ім. Луїджі Сакко попередив, що проведення масових тестів на безсимптомному населенні може виявитися марним: "На жаль, динаміка інфекційних захворювань постійно розвивається. Людина, у якої сьогодні аналізи негативні, може заразитися цією хворобою завтра".

Нагадаємо, що раніше Італія схвалила нові заходи для боротьби з коронавірусом.