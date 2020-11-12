Вчені знайшли 34 препарати для лікування коронавірусу: названо найбільш ефективний

Вчені знайшли ще 34 препарати від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Дослідники заявили про позитивний вплив гормону мелатоніну на перебіг коронавірусу

Згідно з результатами нового дослідження Клівлендської клініки, гормон сну мелатонін – може бути ефективним варіантом лікування COVID-19. До такого рішення прийшли не самі вчені, а нова платформа штучного інтелекту, розроблена дослідниками Lerner Research Institute для виявлення можливих ліків проти COVID-19.

Крім того, лікарі вважають, що ще 33 вже існуючих препарати можуть бути перепрофільовані у засоби від коронавіруса. Про це пише Science Tech Daily.

Аналіз даних пацієнтів з реєстру COVID-19 Клівлендської клініки також показав, що використання мелатоніну було пов'язано з майже 30% зниженням ймовірності позитивного результату тесту на SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19) з поправкою на вік, расу, анамнез куріння і різні супутні захворювання. Примітно, що знижена ймовірність позитивного результату тесту на вірус збільшилася з 30% до 52% для афроамериканців з поправкою на ті ж змінні.

"Дуже важливо відзначити, що ці результати не припускають, що люди повинні починати приймати мелатонін, не порадившись зі своїм лікарем", – сказав Фейксіонг Ченг, доктор філософії, помічник персоналу Інституту геномної медицини клініки Клівленда і провідний автор дослідження.

Вчені виміряли близькість між генами та білками-господарями, а також генами, які пов'язані з 64 іншими захворюваннями в декількох категоріях хвороб (онкологія, аутоімунні, серцево-судинні, метаболічні, неврологічні та легеневі захворювання), де більш близьке розташування цих сполук вказує на більш високу ймовірність патологічних асоціацій між хворобами. Вони виявили, наприклад, що білки, пов'язані з респіраторним дистрес-синдромом та сепсисом, двома основними причинами смерті пацієнтів з тяжкою формою COVID-19, тісно пов'язані з численними білками SARS-CoV-2.

"Таким чином, це говорить, що ліки, вже схвалені для лікування цих респіраторних захворювань (респіраторний дистрес-синдром і сепсис), можуть бути корисні також при лікуванні COVID-19", – вважає автор дослідження, доктор Ченг.

У цілому вони визначили, що аутоімунні (наприклад, запальне захворювання кишечника), легеневі (наприклад, хронічна обструктивна хвороба легенів, фіброз легенів) і неврологічні (наприклад, депресія і синдром дефіциту уваги з гіперактивністю) захворювання показали значну мережеву близькість до SARS-CoV-2 та ідентифікували 34 препарати-кандидати для перепрофілювання, головний з яких – мелатонін.

"Недавні дослідження показують, що COVID-19 є системним захворюванням, що вражає кілька типів клітин, тканин і органів, тому знання складних взаємодій між вірусом і іншими захворюваннями є ключем до розуміння пов'язаних з COVID-19 ускладнень та ідентифікації ліків багаторазового використання", – сказав доктор.

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