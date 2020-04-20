Вчені винайшли новий спосіб діагностики коронавіруса

Коронавирус пропонують діагностувати при аналізі слини. Вчені прийшли до висновку, що матеріал, вироблюваний слинними залозами, підходить для якісного визначення наявності COVID-19 у пацієнта. Також вчені довели, що пандемію можна уповільнити, якщо носити маски.

Слина, біологічна рідина, в основному виробляється зі слинних залоз порожнини рота, може містити в собі нуклеїнову кислоту коронавіруса. Крім легенів, слинні залози та язик, можливо, є носіями цього вірусу, що представляє цінність для проведення аналізів. Про це стало відомо за результатами дослідження, опублікованими в журналі Nature.

"Дослідження показало, що слина з глибокої глотки дає якісні результати діагностики коронавіруса. У дванадцяти позитивних на коронавірус пацієнтів діагноз підтвердився на підставі епідеміологічного анамнезу, клінічних критеріїв та лабораторного виявлення вірусу в зразках з носоглотки або мокротиння. Використовуючи кількісну полімеразну ланцюгову реакцію зі зворотною транскрипцією в реальному часі шляхом тестування гена 2019-nCoV, 11 зразків слини показали позитивний результат на 2019-nCoV з 12 пацієнтів (91,67%)", - йдеться в дослідженні.

Через те, що в слині міститься коронавірус, вчені прийшли до висновку, що вона насправді може бути заразною, а носіння масок може запобігти поширенню інфекції.

"Таким чином, носіння масок для запобігання поширення крапель інфекційної слини, що містяться в повітрі, ретельна дезінфекція повітря в приміщеннях для блокування поширення крапель інфекційної слини та соціальне дистанціювання, може уповільнити епідемію COVID-19 певною мірою", - йдеться у висновку дослідження.

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