Вчені винайшли аналіз, який може виявити рак за чотири роки до його появи

Щорічно онкологічні захворювання вбивають сотні тисяч людей на планеті. Найскладніше у виявленні раку – це рання діагностика. Більшість пацієнтів дізнаються про свій діагноз, коли знаходяться на більш пізніх стадіях.

Вчені винайшли абсолютно новий аналіз, який допоможе виявити п'ять видів раку за чотири роки до того, як його можна буде виявити за допомогою традиційних діагностичних методів. Про це повідомляється в новому дослідженні в журналі Science Alert.

Група дослідників із США та Китаю провели масштабні дослідження, в ході яких у 91% людей тест показав наявність онкологічних захворювань задовго до появи перших симптомів. Варто відзначити, що через кілька років у всіх пацієнтів діагноз підтвердився за допомогою стандартних видів діагностики.

Види раку, які можна виявити за допомогою нового аналізу:

Рак шлунка

Рак стравоходу

Рак товстої кишки

Рак легенів

Рак печінки

"Найближче завдання – перевірити людей з більш високим фактором ризику на основі сімейної історії, віку чи інших відомих факторів ризику", - розповів один з авторів дослідження, керівник відділу біоінженерії в Каліфорнійському університеті Кун Чжан.

В ході дослідів вчені досліджували зразки крові у 600 пацієнтів, які пройшли попереднє обстеження та опитування. Методика призначена для виявлення безсимптомних захворювань на основі біологічного процесу, який називається аналіз метилування ДНК. Зразки крові показали наявність онкології у 113 осіб, і цей діагноз був підтверджений іншими видами діагностування.

Новий аналіз, який вчені назвали PanSeer, не дозволяє передбачити, у кого рак може з'явитися. Він виявляє ракові утворення на ранніх стадіях, коли немає вираженої симптоматики.

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