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Вчені дали прогноз по COVID-19 для України: де чекати спалаху епідемії

Автор: Світлана Мащенко

Вчені Національної академії наук України дали прогноз по коронавірусу для країни на початок весни.

Про це йдеться у висновках на сайті НАН України.

Підсумки дослідницької роботи вчені опублікували в таблиці, де наведено середні прогнозні результати для областей України на період до 1 і 8 березня.

Дослідники відзначили, що ці прогнози не враховують впливу зміни кількості тестувань, кількості підозр і зміни карантинних обмежень. При обчисленнях вважалося, що репродуктивне число і коефіцієнт летальності залишаються постійними протягом прогнозного періоду.

Судячи з опублікованих даних, найбільшого зростання слід чекати: у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також в Києві.

Усього на 1 березня прогнозується середня цифра в 5612 тисяч нових випадків по Україні, а на 8 березня - вже 6820.

Прогноз по коронавірусу в Україні (фото: nas.gov.ua)

Зауважимо, що для прогнозу вчені використовували середні значення за останній тиждень. А щоб вирахувати зміну кількості контактів у часі, додатково були розглянуті два сценарії для кожної області: з поступовим збільшенням рівня контактності на 25% і зменшенням на 25%.

Зазначимо, що в Україні почалося зростання захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу зафіксували 4 182 нових випадку. Особливо небезпечна ситуація на Прикарпатті, де почалася нова хвиля пандемії після аншлагу в Буковелі.

Раніше вчені назвали супутнє захворювання, яке найчастіше призводить до смерті після зараження коронавірусом.

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