Вчені дали прогноз по COVID-19 для України: де чекати спалаху епідемії

Підсумки дослідницької роботи вчені опублікували в таблиці, де наведено середні прогнозні результати для областей України на період до 1 і 8 березня.

Дослідники відзначили, що ці прогнози не враховують впливу зміни кількості тестувань, кількості підозр і зміни карантинних обмежень. При обчисленнях вважалося, що репродуктивне число і коефіцієнт летальності залишаються постійними протягом прогнозного періоду.

Судячи з опублікованих даних, найбільшого зростання слід чекати: у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також в Києві.

Усього на 1 березня прогнозується середня цифра в 5612 тисяч нових випадків по Україні, а на 8 березня - вже 6820.

Прогноз по коронавірусу в Україні (фото: nas.gov.ua)

Зауважимо, що для прогнозу вчені використовували середні значення за останній тиждень. А щоб вирахувати зміну кількості контактів у часі, додатково були розглянуті два сценарії для кожної області: з поступовим збільшенням рівня контактності на 25% і зменшенням на 25%.