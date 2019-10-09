Дітей тиждень годували супом з хробаками: школа в Одесі потрапила в скандал (фото)

У шкільній їдальні міста Одеса в супі, який давали на обід учням, виявили плаваючих білих хробаків. При цьому такою стравою дітей годували протягом тижня.

Скаргу на загальноосвітню установу №66, яка знаходиться на вулиці Чорноморського козацтва, 94, подало анонімне джерело в Єдиний центр звернення громадян Одеської міськради.

До звернення було прикріплено і фотодоказ, на якому чітко можна побачити білих хробаків. Очевидно, це личинки харчової молі, які потрапили туди з крупи. Комаха часто заводиться в крупі, що довго зберігається в негерметичній упаковці.

"Ось такий суп з "білком", за словами працівників школи № 66, дають дітям на обід вже тиждень", - йдеться у зверненні.

Шкільна їдальня в Одесі потрапила у скандал через хробаків у супі (фото: 1535.odessa.ua)

Звернення подано 7 жовтня, і Департамент освіти міськради зобов'язався усунути проблему протягом двох тижнів.