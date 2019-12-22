Навчальні стрільби "копів" закінчилися пораненням жінки: деталі НП в Миколаєві (фото)

У Миколаєві жінка отримала кульове поранення у шию під час прогулянки біля стрільбища Територіального центру ГУНП, яке розташоване в мікрорайоні Матвіївка. У поліції 22 грудня заявили, що за фактом інцидент розпочато слідство.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. з Ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження" КК.

Було призначено проведення медичних експертиз, які повинні встановити походження поранення і характер методу його отримання.

У відділі комунікації поліції Миколаївської області додали, що справу можуть передати до ДБР.

За показаннями 38-річної потерпілої, вона вигулювала собак і перебувала в 200-250 метрів біля місця проведення навчальних стрільб, коли відчула печіння в області шиї та чула, що в цей час на полігоні стріляли, йдеться в повідомленні.

У Миколаєві постраждала жінка під час стрільб поліцейських (Фото: mk.npu.gov.ua)

Інших ушкоджень вона не отримала.

Сам інцидент стався 20 грудня. Зазначимо, що в мережі при цьому розповідають, що потерпіла Тетяна Вовк була з дитиною і собакою, коли отримала поранення в шию.

Зокрема, як написала в Facebook Катріна Ангелова, в Матвіївці жінка "вийшла на денну прогулянку з дитиною і собакою, а живуть вони недалеко від школи міліції".

У Миколаєві жінка отримала поранення під час навчальних стрільб поліцейських (Фото: facebook.com)

"Пройшовши кілька метрів, почула стрілянину - вчення, обернулася на свист куль, її вразив пекельний біль у шиї. Природно, перша реакція - потерти, а там кров, зі страху прогулянка закінчилася. Побігли додому і скоренько до лікарні. При обстеженні лікарів був поставлений діагноз "вогнепальне поранення". І це просто вийшовши з дому, з дітьми", - йдеться в публікації.

У Миколаєві постраждала жінка під час стрільб поліцейських (Фото: скрін facebook.com/ketrin.zeta.5)

За її словами, полігон не обгороджений парканом, що становить велику небезпеку для життя місцевих жителів.

Треба сказати, що пізніше пост в Facebook-профілі Ангелової був видалений.