Учасниця оголеної фотосесії в Дубаї заявила, що її побили і зґвалтували в Дніпрі

За словами Наталії Чуприни, на неї напав чоловік, до якого вона прийшла додому на запрошення - з ним вона раніше особисто не зустрічалася, але знала через знайомих. Коли вони залишилися самі, той побив і поглумився над дівчиною.

"У нас в місті зі мною сталася така ситуація, що я зустрілася з людиною, мене запросили відпочити, погуляти просто. І ми трішечки посиділи, поговорили, обговорили цю ситуацію в Дубаї, і розмова пішла не в дуже хорошому форматі, почалися обурення в мою сторону, що я не тим займаюся, що це не правильно", - розповіла модель.

Коли дівчина вирішила піти додому через подібні висловлювання, чоловік побив і зґвалтував її.

Чуприна розповіла, що напад стався в приватному будинку. Знущання тривали близько чотирьох годин. Вона кричала і виривалася, і врешті-решт насильник сам відкрив їй двері та відпустив.

Дівчині того дня потрібно було їхати до Києва для інтерв'ю щодо подій в ОАЕ, і в столиці вона написала заяву в поліцію про зґвалтування.

"Я в Києві ходила на експертизу, мене перевіряли лікарі, я в поліції написала заяву... Я не встигла за місцем це зробити, оскільки мені потрібно було їхати... Я найняла адвоката на всю цю ситуацію, і адвокати кажуть, що будемо його на поліграф везти, тому що він все заперечує", - сказала Наталя.

Також вона додала, що розповіла про те, що трапилося, своїм друзям, які вирішили допомогти їй і зв'язувалися з ґвалтівником. При розмові той спочатку зізнавався, що мав намір домогтися від моделі інтиму, але згодом "включив задню" і заявив, що дівчину не чіпав.

Чуприна розповіла, що її кривдник - чоловік сімейний, у нього дружина і є дитина.

Дівчина також зізнається, що тепер боїться за своє життя.

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