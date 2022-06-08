Учасникам резонансної бійки в Одесі вручили повістки в армію

Він уточнив, що з молодими людьми повели профілактичну бесіду, після якої ті "виявили бажання отримати, згідно з чинним законодавством, повістки до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Тепер любителі побитися пройдуть медичний огляд і співбесіди, після чого їх направлять в певну військову частину, щоб чоловіки взяли участь у захисті й обороні України у воєнний час.

Йдеться про двох одеситів, які в ніч проти 5 червня влаштували серйозну бійку в лівому крилі Аркадії навпроти барів. Свідки інциденту намагалися розняти молодих людей, а те, що відбувається, потрапило на камери.

Тоді на бійку відреагував голова ОВО Максим Марченко, зажадавши знайти забіяк, а також вжити заходів щодо закладів, які працювали під час комендантської години.

"У той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів", - обурювався чиновник.