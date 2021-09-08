Учасник-стриптизер "Танців з зірками" відверто висловився про свій провальний виступ

Учасник " Танців з зірками" , актор Олексій Суровцев висловився про свій провальний виступ під час першого ефіру шоу. Незважаючи на свою фізичну підготовку - він чемпіон України зі стриптизу - судді поставили за його виступ у парі з Мариною Колосовою мізерні 7 балів.

Про причини такої невдачі Олексій висловився на своїй сторінці в Instagram , пообіцявши докласти максимум зусиль, щоб наступного разу точно не розчарувати глядачів.

"Отже! Перший ефір ми з тріском провалили, але не опускаємо руки і посилено готуємо другий танець, який буде докорінно відрізнятися від першого і покаже мене трохи з іншого боку", - пообіцяв актор.

Олексій Суровцев з партнеркою Мариною Колосовою (instagram.com/surovtsev.alexei)

Під час першого ефіру Олексій і Марина не дуже вдало виступили на паркеті з пристрасною румбою.

"Враховуючи наші оцінки за румбу, не вилетіти з другого ефіру буде вкрай складно, але з вашою допомогою і своїми зусиллями ми зобов'язані пройти далі", - додав молодий чоловік.

Відзначимо, що співак Дмитро Каднай (KADNAY) в парі з Аліною Лі отримали найвищу оцінку суддів, 21 бал.

Турнірна таблиця першого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Що відомо про Олексія Суровцева

Майбутній учасник "Танців" народився в 1982 році в Дніпропетровську.

Широкому глядачеві Олексій Суровцев став відомий як учасник шостого сезону проекту "Танцюють всі". На кастингу в Києві Олексій виконав танець під хіти Майкла Джексона і вразив пристрасним стриптизом.

У світ еротичного танцю Олексій прийшов будучи студентом Дніпровського інституту культури. На той момент хлопець вже 15 років займався плаванням, і навіть входив до складу збірної України. Але рішення трохи заробити стриптизером змінило всю подальшу кар'єру Олексія.

Паралельно з новим захопленням майбутній актор грав у рок-групі, вів різні заходи, знімався в кліпах і навіть займався реставрацією м'яких меблів.

Новим витком в кар'єрі Олексія стала участь у відомому українському серіалі "Слід".

"У дитинстві я дуже соромився танцювати, але завжди хотів. Тому вчився танцям вдома по відео, переглядав кліпи зарубіжних зірок. Від участі в "Танцях з зірками" очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям", - прокоментував раніше Олексій свою участь в шоу.

Дивіться нижче, як виступив Олексій Суровцев в першому ефірі "Танців з зірками".