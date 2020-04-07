Учасник "Битви екстрасенсів" розповів, коли коронавірус піде з України

Учасник шоу "Битва екстрасенсів", маг Сергій Кобзар розповів, коли зупиниться пандемія коронавіруса в Україні і світі, а також повідав, на який період припаде пік захворюваності COVID-19.

Так, за словами екстрасенса, пік інфекції в нашій країні доведеться вже на травень, а спад хвороби відбудеться влітку. Крім того, вже зовсім скоро повинна з'явитися вакцина від COVID-19.

"Я вважаю, що в цьому році вона буде винайдена, але я переглядав по картах і випадає, що буде кілька етапів. Вакцина буде вдосконалюватися протягом цього року", - каже Кобзар в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

І крім коронавіруса нас чекає боротьба з економічною кризою. Але екстрасенс підбадьорює: українці хоч і постраждають, вони швидше інших оговтаються від цього стану.

"Є дуже велика ймовірність того, що ця ситуація, яка склалася, відкине нас в період, який був у 90-ті. Це стосується і економіки, і інфляції, і криміналу. Але з цього стану українці вийдуть набагато швидше, ніж інші нації і країни. Чому саме так? Тому що українці - працьовитий народ", - зауважив зоряний маг.

Водночас, коментуючи поширення коронавіруса в Україні, сертифікований астролог Ірина Калиновська розповіла, що сьогодні ми перебуваємо в досить небезпечному періоді.

"Через транзити планет - Марса і Сатурна по знаку Козеріг. Отже, в цей час, а саме до 5 травня, можливі спалахи і загострення ситуації щодо пандемії в Україні. Найбільш критичні дні, я вважаю, з 12 по 16 квітня. Тому прошу вас дотримуватися всіх правил безпеки", - звернулася вона до українців.

Раніше ми писали, які маски не можна носити на вулиці після посилення карантину 6 квітня.