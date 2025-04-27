Участница "Супермамы" раскрыла тайны шоу и "разнесла" Карпачеву: больше это не секрет

Реалити "Супермама" и его бессменный ведущий Дмитрий Карпачев нередко становятся громкой темой для обсуждений. И в этот раз о шоу высказалась его новая участница - Дана Грин, которая не просто поделилась впечатлениями, а сделала несколько громких заявлений.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram полицейская из Черновцов "разнесла" Карпачева и выдала секреты шоу.

Есть ли сценарий на "Супермаме"

Так, участница начала с того, как происходили съемки. Она решила подробно описать как тему сценария, так и свое недовольство Карпачевым.

"Люди, конечно есть. Там работает огромная команда людей! Профессионалов, которые точно знают свою работу! Редакторы пишут примерный сценарий нашей жизни по тому, что мы сами предварительно рассказали: детство, взросление, семью, принципы и так далее. Мы сами решаем, что нам рассказывать о своей жизни: может кто-то и врет что-то, кто-то ,может, приукрашивает картинку своей жизни, кто-то не договаривает, а кто-то говорит правду", - рассказала Дана.

"Я рассказала о своей жизни все. Хотела показать людям, как живут обычные украинцы (без больших достатков, без чудаковатости, со своими ценностями и своим горем). И мой "сценарий" таким и был. Редакторы хорошо все самое интересное выбирают и прописывают, чтобы в ходе съемки давать подсказки, что именно нам говорить (потому что когда в целой комнате камер, техники и чужих людей, то растеряется любой, мы же не профессиональные актеры)", - добавила она.

Участница реалити отметила, что она и другие мамы не говорили то, чего не хотели. По словам Даны, было бы странно, если бы "взрослых теть как-то смогли заставить сказать что-то, чего они вообще не хотят".

На шоу Дана рассказывала о воспитании детей, делилась личным. Особое внимание на реалити уделили тому, что она - "режимная" мама. У ее детей четкое регламентированное время на смартфон и ложатся спать они строго "по часам".

Участница "Супермамы" раскритиковала шоу (скриншот)

Что звезда "Супермамы" сказала о Карпачевой

Дана оставила "месседж" на видео, которым "иллюстрировала" свои мысли о Карпачеве.

"Он оказался (по моему мнению). Просто медийным лицом и ниф*га не психологом", - заявила участница "Супермамы".

Оказалось, что во время разговора с психологом Дана услышала критику. И ей это не понравилось. Поэтому она решила "разнести" Карпачева публично.

"Он хочет тоже сделать шоу из шоу. Что же это значит: мне он сказал, что ребенок не должен уважать взрослых, хорошо учиться и спать по режиму в 22:00. Но это же бред. Уважать надо всех людей: взрослых, детей, сверстников! Это нормально, мы же хотим чтобы нас уважали!" - написала участница.

Также Дана оправдалась в ответ на упреки Карпачева о том, что она "заставляет" дочь приносить хорошие оценки. По словам мамы, она поддерживает ребенка и помогает ему с уроками, ведь обучение лишним не будет.

"Режим. Мы все дома ложимся спать уже ближе к 22:00, потому что муж утром на работу, дети в школу и садик и уже засыпают сами! Я уверена - большинство людей, которые устали за день, тоже спят в 22", - отметила Дана.

"Другой участнице Карпачев сказал, что она плохая мама, потому что не следит за тем, чтобы ребенок учил уроки, и это типа, безответственно! Тогда почему он мне говорил иначе? Кажется мне, что он просто хотел вывести нас на эмоции и все", - также написала она.

"Супермама" из Черновцов Дана - полный выпуск