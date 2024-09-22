Участница Нацотбора на Детское Евровидение "разнесла" песенный конкурс: "Всегда слышишь плач"

Юная певица VLADA K (Владислава Кицелюк), попавшая в Лонглист Национального отбора на Детское Евровидение 2024, высказалась о конкурсе. Артистка рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются участники, и о том, как "взрослые правила" влияют на детские выступления.

В комментарии для РБК-Украина (проект Styler) певица "разнесла" некоторые правила и заявила, что больше не вернется на Детское Евровидение.

Специально для "Евровидения" 12-летняя певица подготовила две песни. Впрочем, она не попала в финал.

"Верю, что обе мои песни могут стать хитами, даже без участия в Евровидении. Над ними работала невероятная команда талантливых авторов, которые уже показали свой высокий уровень на конкурсах такого масштаба, чьи песни обожала вся Европа", - рассказала Влада.

"Это те же авторы, что работали над "Stefania" для группы Kalush Orchestra, "Teresa & Maria" для Alyona Alyona и Jerry Heil. В этот раз я была соавтором и очень горжусь этим опытом, ведь сотрудничество с такими профессионалами было невероятной возможностью и опытом", - добавила она.

Сейчас певица не скрывает, что участие в конкурсе на Детское Евровидение далось ей нелегко. По словам Владиславы, ей было тяжело, а потом она поняла, что никакие такие мероприятия не стоят ее слез.

Певица VLADA K (фото предоставлено пресс-службой)

"Я вообще считаю, что любой конкурс вредит психике, а особенно это касается детей. Конечно, я не исключение. Для меня, как и для каждого участника этого конкурса, это был большой стресс. Я пыталась держаться и не показывала своих эмоций под время съемок, но это было тяжело", - заявила Кицелюк.

"Очень показательным для меня стал момент, когда ты идешь по коридорам на съемочной площадке, всегда слышишь детский плач до или после выступления. Тогда я поняла: никакой конкурс не стоит моих слез", - отметила она.

Также певица рассказала, что Детское Евровидение часто выглядит как "красивый фасад", но за ним "скрываются взрослые правила игры".

"Часто здесь, к сожалению, дети становятся только инструментами в руках продюсеров и менеджеров, которые решают, какой должна быть песня, образ и даже поведение участника", - считает Влада.

Участница Нацотбора на Детское Евровидение раскритиковала конкурс (фото предоставлено пресс-службой)

По ее мнению, детям часто не дают возможность показать себя такими, какие они есть на самом деле. Все потому, что "взрослые стремятся контролировать все - от каждой ноты до каждого шага на сцене".

"Если говорить о моем опыте, он был именно таким. К тому же я не понимаю, почему участникам не разрешают исполнять свои авторские песни, когда они у них есть, это же большая часть их творчества! Вместо этого мы вынуждены исполнять каверы", - считает юная артистка.

"Я не эксперт, но как человек, ставший частью этого процесса, могу сказать, что его следует осовременить и структурировать, чтобы не тратить внимание на "мелкий шум", а больше сосредоточиться на подготовке номера для Евровидения", - также заявила она.

Теперь певица уверяет, что больше не планирует участвовать в Детском Евровидении. Она "получила все, что могла получить от этого конкурса". Кроме этого, Влада заявила, что "имеет свои сомнения относительно некоторых аспектов выбора участников", а потому не видит для себя смысла возвращаться туда во второй раз.

Поэтому на днях VLADA K выпустила одну из песен, с которыми подавалась на Детское Евровидение. Трек получил название "Мантра". И в нем заложены "ценности непоколебимой веры, стойкости и несокрушимости", которые сейчас так сильно чувствуют украинцы.

"За окном война, а украинцы не перестают верить в светлое будущее. Мы боремся не только за себя, но и за право каждого жить в мире и свободе, и мое сообщение для Европы было бы таким: даже в самые темные времена надежда всегда жива, если мы держимся вместе и не теряем веры в добро", - рассказала Влада.