Участница "Холостяка" впервые рассказала о борьбе со смертельной болезнью

Девушка призналась, что узнала о болезни в 2020 году.

"Когда начался ковид (COVID-19 - ред.), я перед тем месяц проходила разные обследования, и это были легкие. Мои родители тогда как раз были за границей, страны все закрыли. И мне подтвердили диагноз. Я была сама в Киеве", - поделилась она.

Когда блогерша проходила лечение, ей нельзя было болеть.

"Врач говорит, если ты заболеешь, то у тебя 99,99% смертности, так что ты будь осторожна, думай, куда ты ходишь. И вообще лучше не будь в больнице, потому что здесь могут быть люди (больные - ред.), будь дома", - подчеркнула она.



Надин рассказала про онкологию (скриншот видео)

Также она рассказала о лечении. Каждый день она принимала таблетки, которые очень сильно сказывались на ее здоровье.

"Я тогда пила в день по 12 таблеток, была по видеосвязи с врачом каждый день. Там были жесткие побочные эффекты. Но через три месяца я вылечилась - слава Богу, что я это все нашла на ранней стадии, когда не было никаких осложнений, и просто было можно все было быстро вылечить", - отметила Надин.

На уточняющий вопрос ведущей, была ли это гормональная терапия, Надин ответила, что химическая терапия.

"Просто химия (химиотерапия - ред.) бывает разных типов, разных доз. У меня был самый первый этап, я нашла чисто случайно, потому что пошла делать рентген, чтобы сделать грудь (пластическую операцию - ред.). И мне на рентгене говорят, что ты идешь на КТ", - поделилась она воспоминаниями.



Участница "Холостяка" рассказала в интервью про рак (скриншот видео)

"Многое я разного проходила, мне брали на анализ часть легкого. И потом лечилась", - отметила она.

Также блогерша рассказала о побочных эффектах лечения, в частности выпадении волос. Она отметила, что до сих пор оно плохо у нее растет, поэтому она наращивает волосы.

На видео этот момент можно посмотреть с 9:42.





Что известно про Надин Медведчук

Девушка родом с Черновцов, в этом году ей исполнится 34 года. Никогда не была замужем.

В 2014 году встречалась с парнем, который даже сделал ей предложение. Однако его мать сказала, что девушка им не ровня.

В 2020 году появилась в программе "Одруження наосліп", а в 2021 году - в популярном шоу про любовь "Холостяк-11", где боролась за сердце харьковского бизнесмена Михаила Заливако.

Девушка продержалась на шоу три недели после чего покинула проект. Заливако решил, что Надин ходит по проектам не для отношений, а ради публичности, поэтому отправил ее домой.



Надин Медведчук (фото: instagram.com/nadin5_)

Сама Надин не раз подчеркивала, что подавала заявку на кастинг "Холостяка" пять раз.

С тех пор она стала активно развивать свой блог. На сегодняшний день в Instagram на нее подписано около 1 млн человек.

После начала полномасштабного вторжения РФ Надин покинула Украину и переехала сначала в Италию, а затем в США. Там девушка работает моделью, а также пытается построить карьеру актрисы.



Надин Медведчук (фото: instagram.com/nadin5_)

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