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Участников "пьяных вечеринок" в Киеве выпустили на свободу: что известно

Организаторы скандальных вечеринок в Киеве - на свободе (фото: facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Юлия Гаюк

28 марта организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве выбрали меру пресечения и выпустили на свободу под денежный залог. Парни устраивали вечеринки с прямыми эфирами в социальных сетях, где снимали обнаженных девушек и, вероятно, совершали сексуальное насилие.

Об этом сообщают представители Киевской областной прокуратуры в комментарии "Громадському".

Как наказали организаторов вечеринок

В феврале украинцев шокировали видео со столичных вечеринок, где ребята из Ивано-Франковска снимали обнаженных девушек. Тогда правоохранители установили имена нарушителей.

Фигурантам громкого дела объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины по изготовлению, сбыту и распространению порнографии. Такие деяния наказываются штрафом от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Однако стало известно, что двое участников дела были выпущены на свободу с внесением денежного залога.

Андрею Ярине, который был организатором скандальных вечеринок, продлили безальтернативное содержание под стражей. Подозреваемым Ярославу Домбровскому и Олегу Захарову назначили залог в размере 402 600 гривен. Оба внесли указанную сумму.

Ярослав Домбровский во время заседания Шевченковского райсуда Киева (фото: WatchersMedia)

Таким образом, за решеткой сейчас находится только Андрей Ярина.

"Прокуратура ходатайствовала о безальтернативном содержании под стражей. Суд определил залог, потому что статья предусматривает такую возможность. Суд также определил второму фигуранту залог. Они у них одинаковые - 150 прожиточных минимумов. Сейчас мы готовим обжалование", - рассказала пресс-секретарь Елена Ковалева.

Организатор Андрей Ярина в Шевченковском суде (фото: suspilne.media)

Однако Ярослав и Олег, внесшие залог, должны:

  • прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду по первому требованию.
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы.
  • избегать общения со свидетелями и потерпевшими в этом уголовном производстве.

По словам пресс-секретаря, сейчас прокуратура готовит ходатайство и будет обжаловать решения суда по мерам пресечения.

Раньше мы рассказывали, как на этот скандал отреагировал ведущий Анатолий Анатолич.

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