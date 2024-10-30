Участника "Евровидения-2024" обвинили в сексуальных домогательствах: что известно о скандале

Представителя Франции на "Евровидении-2024" обвиняют в сексуальных домогательствах

Бывший участник технической команды исполнителя, имя которого остается засекреченным, сделал такое заявление. Он рассказал, что стал жертвой домогательств со стороны артиста в конце прошлого года.

Инцидент произошел после одного из выступлений Slimane. Тогда певец провел вечеринку в честь завершения первого этапа тура и пригласил техника прийти на празднование. Тот принял приглашение, и по его словам, в какой-то момент артист якобы прижал его к стене и намекал на интим. Более того, он даже затащил техника в свою гримерку.

Певец попал в скандал (фото: instagram.com/slimane)

Ситуацию прокомментировала адвокат истца Анна-Софи Шарриерас.

"Моему клиенту было очень неудобно, он постоянно говорил, что ему это неинтересно, но артист настаивал. Мой клиент быстро ушел из гримерки и сел в гастрольный автобус. Он думал, что все закончилось, но ночью артист в течение 2,5 часов присылал ему множество сообщений и видеороликов сексуального и даже порнографического характера", - отметила она.

Утром техник сообщил руководство о случившемся и после того разорвал сотрудничество с исполнителем.

Реакция команды Slimane

В то время представители звезды отреагировали на скандальное обвинение и сказали, что "это все безумная история". Однако, если обвинения подтвердятся, артисту может грозить один год лишения свободы и штраф в размере 15 тысяч евро, что составляет почти 700 тысяч грн.

В команде артиста прокомментировали ситуацию (фото: instagram.com/slimane)

Что известно о певце Slimane

Его настоящее имя - Слиман Небчи, и он имеет алжирское происхождение. Карьеру вокалиста певец начал с участия в популярных телевизионных проектах. Сейчас в его творческом наследии - один альбом и девять композиций.

Францию на международной песенной сцене в этом году музыкант представлял с чувственной песней под названием "Mon Amour". В ней говорится о безответной любви, и артист пел о том, как тяжело переживает разлуку с избранницей.

Slimane удалось занять четвертое место с общим результатом 445 баллов.