Участник Нацотбора Муаяд отреагировал на обвинения в украинофобии и сексизме: "Отрицать не буду"

Подготовка к "Евровидению 2025" не обходится без скандалов, и на этот раз в центре внимания оказался претендент на 10 финалиста Нацотбора Муаяд Абдельрахим. Его раскритиковали в сети из-за репостов в TikTok, которые содержат возмутительные и сексистские шутки.

С чего все началось

Внимание на это обратила пользовательница Ирина Пилипчук. Она написала в сети X (бывший Twitter) о том, что артист лайкнул ролик, где была оскорбительная шутка о погибшей Ирине Фарион.

Также исполнитель репостил видео с сексистским содержанием и возмутительными заявлениями в адрес женщин. Кроме того, он не обошел вниманием ролики о россиянине Егоре Криде, который поддерживает российскую агрессию в Украине и незаконно посещал оккупированный Крым.

"Пока все кенселили ENLEO, никто не заметил, что другой участник лонглиста Нацотбора на "Евровидение-2025" МУАЯД репостит откровенную сексистскую и пророссийскую дичь", - отметила в своем посте Пилипчук.

Пост Пилипчук (скриншот)

Реакция Муаяда

Певец не стал медлить с ответом и сделал заявление в своих соцсетях. После возникновения скандала он удалил репосты в TikTok, оставив только те, которые имели патриотический смысл.

Также в посте Муаяд отметил, что никоим образом не хотел никого обидеть, а тем более распространять украинофобный контент. Исполнитель подчеркнул, что быть украинцем - его сознательная позиция, поскольку он имел выбор получить сирийское гражданство, но сделал выбор в пользу Украины.

Оскорбительные шутки об Ирине Фарион артист комментировать не стал, а также не уточнил, почему вообще на его странице появились такие скандальные репосты.

Муаяд (фото: instagram.com/muayad_official)

"Я не имею никакого отношения к контенту украинофобного или сексистского содержания. Отрицать не буду, что раньше частично вел Instagram на русском. Мне украинский язык давался сложнее, но из уважения к стране, гражданином которой я выбрал быть, стараюсь постепенно переходил полностью на украинский и развивать украинскую культуру", - написал участник Нацотбора.

"А обвинения в сексизме просто не укладываются у меня в голове. Меня воспитали в мусульманской семье с большим уважением к женщинам, пожилым людям и всем окружающим. У меня мама, бабушка, две сестры, девушка - я всегда стремлюсь действовать с уважением и оставаться верным своим принципам. Но здесь видимо, мое окружение лучше меня скажет. Потому что не понимаю, почему я должен оправдываться в этом", - также объяснил свою позицию он.

Муаяд также отметил, что Нацотбор - это эмоционально сложный процесс, а голосование можно сравнить с "Голодными играми". Именно такие эмоции он сейчас испытывает.

Также артист поблагодарил всех, кто стал на его сторону и поддержал. Участник Нацотбора добавил, что стремится создавать "контент, который объединяет людей", и надеется оправдать доверие тех, кто верит в него.

Пост Муаяда (фото: instagram.com/muayad_official)

К слову, молодой украинский исполнитель имеет сирийское происхождение, поскольку его отец - сириец. Он является победителем шоу "Співають всі!", а за его страницей в Instagram следят почти 9 тысяч пользователей.

Пробовать свои силы на Нацотборе Муаяд хочет с песней "Amnesia", которую уже можно услышать в сети.