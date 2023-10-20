Участник Евровидения из Финляндии оправдался за свой конфуз с украинским флагом: "Теперь они хотят убить меня"

Артист ответил на хейт украинцев

По словам участника Евровидения 2023 года из Финляндии, на которого посыпался хейт после пренебрежительной реакции на сине-желтое знамя, он думал, что это был флаг Швеции.

Мужчина объяснил, что не хотел размахивать в Эстонии символом этой страны.

"Прошу прощения, я не знал, что это флаг Украины. Я думал, что это шведское знамя. Моя вина! На сцене во время концерта многое происходит, я просто не успеваю за всем проследить. Это очень грустно, что люди сейчас ненавидят меня, потому что это было недоразумение", - прокомментировал музыкант.

Скриншот пользователя X (фото: twitter.com/KingKaarija)

Но уже на следующем своем концерте, который состоялся в Германии, артист пожаловался на хейтеров, заявив, что не понимает, почему он должен извиняться перед теми, кто желает ему смерти.

"Я хочу сказать, что я люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом проблема. Теперь они хотят, чтобы я умер, и я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, а я должен извиняться? ни в каком случае", - сказал Käärijä.

Позже исполнитель снова "переобулся". На своей странице в Instagram он написал:

"Хочу подчеркнуть, что это было чистое недоразумение с моей стороны. Я хочу извиниться перед всеми за свою ошибку. Я глубоко уважаю украинский народ и поддерживаю его в борьбе за свободу и мир".

Käärijä извинился перед украинцами (фото: instagram.com/paidatonriehuja)